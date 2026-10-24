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Roberto De Zerbi pediu aos jogadores do Tottenham que acreditem que podem reescrever a história do clube após a vitória monumental por 2 a 0 sobre o Chelsea, pela Premier League. De Zerbi elogiou o espírito de luta e a execução tática do elenco depois que a equipe conquistou uma rara vitória em Stamford Bridge, aproveitando um segundo tempo caótico em que Cole Palmer foi expulso.

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Mudando a história em Stamford Bridge

O Tottenham conquistou no sábado apenas sua segunda vitória fora de casa sobre o Chelsea pelo campeonato desde 1990, em um clássico londrino tenso e disputado sob forte chuva. Mike Penders marcou um gol contra desastroso antes de Palmer ser expulso pelo Chelsea, e Mathys Tel selou o placar de 2 a 0 nos minutos finais.

Em entrevista ao BBC Match of the Day, De Zerbi demonstrou enorme orgulho. “Acho que merecemos vencer. Os jogadores trabalharam muito bem e se prepararam muito bem para o jogo. Hoje de manhã, ontem, todos os dias da última semana. A qualidade dos jogadores é muito clara”, disse De Zerbi. “Estou feliz com o espírito dos jogadores. Acho que temos de mudar a parte mais recente da história do nosso clube. Gostaria de continuar assim.”

Vitória na disputa pelo meio-campo

O confronto foi marcado por uma intensa disputa física no meio-campo. De Zerbi destacou como a preparação tática e a abordagem física foram decisivas para superar um Chelsea bem organizado.

“O futebol envolve a qualidade do jogo e dos jogadores, sem dúvida, mas é uma competição. É uma luta. É preciso correr, lutar e chegar primeiro à segunda bola”, acrescentou De Zerbi. “É preciso vencer as disputas individuais, e nós conseguimos. Sabíamos que o Chelsea joga muito bem, que tem uma organização clara e uma estrutura bem definida em campo. Preparamos nossos jogadores com dois meio-campistas e James Maddison com liberdade para encontrar a posição certa.”

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Lesão de Maddison e confiança no projeto

O Tottenham sofreu um revés quando Maddison precisou sair no início do segundo tempo, embora Conor Gallagher tenha tido uma ótima atuação contra seu ex-clube. De Zerbi elogiou os dois meio-campistas e minimizou a lesão: “Ele jogou muito bem enquanto esteve em campo. Depois, Gallagher entrou com características diferentes. Tem um estilo diferente, mas jogou muito bem. Acho que não é um problema grave. Temos de avaliar.”

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De Zerbi também elogiou Tel, cuja excelente jogada individual fechou a vitória: “Mathys precisa jogar para entender o futebol e ficar mais tranquilo, mas é um grande talento.” O treinador também ficou muito satisfeito por recompensar os torcedores que viajaram para acompanhar a equipe: “Acho que é importante que os jogadores acreditem mais em si mesmos, porque têm muita qualidade. Estamos felizes pelos torcedores, acima de tudo, porque sabemos o que significa vencer o Chelsea, e também pelo clube. Nos últimos anos, eles sofreram, assim como os torcedores. Eles acreditam neste projeto, neste grupo, e estou feliz por eles.”

O que vem pela frente para o Tottenham?

Depois de conquistar duas vitórias consecutivas na Premier League, o Tottenham subiu para a 12ª posição na tabela e ganhou uma importante dose de confiança.

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De Zerbi espera que seu elenco leve esse espírito de luta para os próximos compromissos nacionais, enquanto aguarda novas avaliações médicas sobre a condição de Maddison antes do fim de semana.