Hansi Flick, técnico do Barcelona, confirmou o desfalque do seu jogador brasileiro Raphinha na partida de amanhã contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, assim como no confronto com o Galatasaray, pela Liga dos Campeões, por conta das dores que ele sente na perna direita.

O jornal Sport publicou as declarações de Flick durante a coletiva de imprensa, na qual ele confirmou que vai lidar com cautela com Raphinha, para evitar que o jogador sofra uma nova recaída.

Flick disse: "A lesão de Raphinha não é grave, mas ainda assim precisa ser levada em consideração, porque ele sofreu diversas lesões e precisamos cuidar dele. Ele não estará disponível amanhã nem contra o Galatasaray".

O jogador brasileiro não treinou com o grupo durante a última sessão de treinos antes do confronto com o Getafe. Raphinha foi a campo antes de seus companheiros e realizou treinos individuais, sem se juntar aos treinamentos coletivos.

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Ele destacou: "A importância de Raphinha na pressão; a ausência dele pode ter impacto? Vi hoje no treino algumas coisas boas no que diz respeito à pressão. Eles pressionaram bem quando perderam a bola, e isso faz parte da nossa mentalidade".

E enfatizou: "Raphinha e a adoção de uma abordagem diferente em suas viagens com o Brasil? Todo mundo deseja jogar pela seleção de seu país. Essa é a mentalidade de Raphinha. Ele sempre dá o seu melhor".

Em uma mensagem indireta para constranger Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, Flick explicou: "Temos que pensar bem se é necessário que ele jogue na Austrália e viaje milhares de quilômetros. É algo inacreditável. Eles precisam escolher os amistosos, e isso não é possível na Europa por causa da Liga das Nações da Europa".

E prosseguiu: "Quando eu estava com a seleção alemã, tínhamos a opção de ir à Argentina, ao Brasil e ao Paraguai, mas isso era por causa de dois ou três amistosos. Agora isso se tornou impossível. Isso é natural".

E acrescentou: "Há uma grande pressão sobre os jogadores. Eles não têm partidas para ver outros jogadores e dar descanso aos que jogam mais minutos. Essa é a situação, e não podemos mudar os calendários".

E completou: "Gosto do que vejo quando acompanho a seleção espanhola, seja em termos de desempenho ou de como são distribuídos os minutos de jogo, pois a relação entre nós é muito boa. A Espanha é a melhor seleção do mundo, e gosto de vê-la jogar".

No que diz respeito às opções disponíveis para suprir a ausência de Raphinha, Flick apontou Gabriel Jesus como um dos candidatos a substituir o craque do samba no time titular diante do Getafe.

Flick revelou sua intenção ao dizer: "Jesus começa como titular? Essa é a ideia, ele melhorou muito e se encaixa no nosso estilo. Ele vem apresentando um desempenho muito bom, eu gosto dele e ele está pronto".