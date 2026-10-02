Foi isso que o ex-jogador de 76 anos disse ao jornal Bild. O motivo foram as duas atuações do meio-campista nos duelos da Liga das Nações contra a Holanda e a Grécia, além da vitória por 2 a 0 da seleção alemã sobre a Sérvia na quinta-feira, partida em que Kimmich esteve ausente.

"Esse é um cara que tem essa síndrome de ajudante. Em campo e também fora dele", disse Reif, referindo-se a Kimmich. "Houve um tempo em que ele corria por todos os lados como um pião, em todo lugar, porque queria resolver tudo, o que nem no Bayern nem na seleção realmente ajudava", acrescentou, deixando claro que queria que isso fosse entendido como crítica.

Depois do empate em 1 a 1 contra a Holanda e da derrota por 1 a 0 para a Grécia, o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, abriu mão de Kimmich, que contra a Sérvia, como volante, foi substituído por Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof. O próprio Kimmich havia pedido a Klopp "uma, duas, três, cinco, dez vezes" para poder jogar, como o treinador confirmou antes do duelo da Liga das Nações, mas Klopp manteve sua decisão.

Por que Jürgen Klopp não deixou Kimmich jogar?

O treinador queria testar como a equipe se comporta quando um jogador importante como Kimmich eventualmente faz falta. "O futebol precisa permanecer constante. A escalação não pode, principalmente porque os jogadores se lesionam", explicou ele após o jogo contra a Sérvia.

Kimmich, de 31 anos, assumiu em 2024 a braçadeira de capitão da equipe da DFB de Ilkay Gündogan. O meio-campista estreou em maio de 2016 pela seleção principal da Alemanha e, desde então, soma 116 partidas internacionais (10 gols).