Tecnologia de ponta prepara a seleção para os jogos contra o Uruguai e a Espanha

A seleção saudita revelou uma nova técnica que começou a utilizar nos treinos realizados recentemente, em preparação para sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Verde estreia na Copa do Mundo na manhã da próxima terça-feira contra o Uruguai, e depois enfrenta a Espanha e Cabo Verde nos dias 21 e 27 de junho, respectivamente.

A conta da seleção saudita na plataforma X postou na manhã deste domingo: “A inovação se une ao desempenho de ponta nos treinos da seleção. O sistema de resfriamento CLIMACOOL SYSTEM, do nosso parceiro Adidas, acompanha nossos astros para enfrentar o calor e a umidade elevados, contribuindo para reduzir a temperatura corporal de forma eficaz, o que promove a recuperação e ajuda a alcançar os mais altos níveis de desempenho”.

O sistema é composto por três componentes principais: um colete de resfriamento projetado especialmente e contendo um gel que é congelado antes do uso, para absorver gradualmente o calor das regiões do peito, abdômen e costas.

Além disso, o sistema inclui um isolante que é usado sobre o colete para manter o frio pelo maior tempo possível e reduzir a perda de ar frio, bem como uma capa de resfriamento para os pés que é fixada sobre o tênis esportivo para ajudar a diminuir o calor nos pés e o inchaço resultante do esforço físico, conforme informou o Al-Sharq Al-Awsat.

De acordo com os dados divulgados pela Adidas, essa tecnologia é capaz de reduzir a temperatura interna do corpo em até meio grau Celsius, enquanto a temperatura da pele pode cair cerca de 13 graus Celsius, o que ajuda os jogadores a suportar melhor o clima quente, promove a recuperação e contribui para manter altos níveis de desempenho físico.