Técnico senegalês concorre com Renard para treinar os Leões da Teranga

A saída do técnico Pape Thiaw está prestes a acontecer, após a eliminação da seleção do Senegal da Copa do Mundo, com uma derrota chocante para a Bélgica.

A seleção senegalesa esteve perto de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo, após abrir uma vantagem de dois gols sem resposta contra a Bélgica, mas a seleção europeia se recuperou pouco antes do fim do tempo regulamentar e marcou dois gols, levando a partida para a prorrogação, na qual a Bélgica marcou o gol da vitória.

A rede “Foot Mercato”, citando o site SeneNews, informou que o senegalês Habib Baye tornou-se candidato a assumir o comando da seleção de seu país, após deixar o Marselha.

O site SeneNews considera que Habib Bay é o candidato ideal para assumir o comando dos Leões da Teranga e liderar um novo projeto para a seleção senegalesa.

Essa ideia encontrou amplo apoio entre a torcida da seleção senegalesa, que manifestou seu apoio na plataforma X. Um torcedor escreveu: “Habib Bay está sem contrato, temos muitos talentos e precisamos de alguém que os ajude a evoluir. Chegou a sua hora, Habib Bay”.

Já outro escreveu: “Devolvam-nos Habib Bay. Se quisermos sonhar em chegar às quartas de final da Copa do Mundo e continuar a impor nosso domínio na África”.

Além disso, o site Afrik-Foot destacou que o técnico francês Hervé Renard também é um dos nomes em vista pela Federação Senegalesa de Futebol.