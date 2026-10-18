Técnico do Sevilla explode: a arbitragem não quer que o Real Madrid abra 9 pontos antes do Clássico

Luis García, técnico do Sevilla, abriu fogo contra a arbitragem após a derrota para o Real Madrid por 4 a 1, na noite de domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol. O treinador protestou contra a não expulsão de Arda Güler, jogador do Real, após uma entrada com o cotovelo em Peque Fernández, atleta de sua equipe, e considerou que a decisão privou o Sevilla da chance de disputar o jogo com superioridade numérica.

O jornal catalão "Sport" publicou as declarações de Luis García, que demonstrou irritação com a falta de intervenção do árbitro de vídeo no lance. Questionado sobre o título publicado pelo site oficial do Sevilla, "Cotovelada e fim de papo", a respeito da imagem, ele respondeu: "Espero que todos vocês usem esse mesmo título, e não apenas o site do Sevilla. No que diz respeito à arbitragem, deveríamos ter visto uma partida — onze contra onze — em que o adversário mereceu a vitória, mas fomos privados da chance de disputar um jogo diferente".

E acrescentou: "No Campeonato Espanhol, às vezes você joga com superioridade ou com inferioridade numérica. Hoje, deveríamos ter jogado com superioridade numérica — onze contra dez — a partir dos 25 minutos. Tiraram até a minha voz! Fomos privados da chance de jogar com a vantagem de onze contra dez".

E prosseguiu: "Fora isso, não quero dizer mais nada sobre a partida. É algo inacreditável. No intervalo, o Peque nos contou que havia levado uma pancada. Eu vi o lance, é cartão vermelho, simplesmente. E no segundo gol houve falta em Rubi, talvez não de cartão vermelho, mas falta sem dúvida".

O técnico do Sevilla explicou que não afirma que sua equipe teria vencido caso o Real Madrid tivesse jogado com dez jogadores, mas frisou que seu time não teve a chance de competir em condições diferentes: "Talvez não fôssemos vencer de qualquer maneira, mas hoje deveríamos ter jogado onze contra dez a partir dos 25 minutos. Esse é o resumo da partida. Em condições de igualdade, onze contra onze, não há espaço para discussão: o Real Madrid mereceu a vitória. Mas havia outra versão desse jogo que não nos permitiram disputar de forma alguma".

Luis García também abordou a limitação da cobertura televisiva de alguns lances polêmicos, apontando que a entrada em Rubi não foi exibida de forma suficiente: "Me disseram que o lance envolvendo o Rubi não foi mostrado nas telas da televisão, mas é completamente claro. Talvez eles pudessem nos vencer mesmo jogando com dez, já nos derrotaram jogando com um a menos, simplesmente porque são um time excelente. Mas fomos privados desse cenário".

E continuou: "É mais um jogo que deveria ter seguido um caminho diferente, mas não tivemos essa oportunidade. Foi mais um caso em que deveríamos ter tido a vantagem numérica, mas isso não aconteceu".

Sobre o motivo da não intervenção do árbitro de vídeo para revisar o lance de Güler, Luis García disse: "Esse lance nos teria dado o controle, em vez de seguirmos sob pressão. Não sei por que o VAR não interveio, talvez porque não quisessem que a diferença chegasse a nove pontos antes do Clássico, caso conseguíssemos a vitória".

O Real Madrid ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de LaLiga, com 21 pontos, a apenas um ponto do vice-líder Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona lidera com 100% de aproveitamento (27 pontos), o que aumenta a expectativa em torno do Clássico, diante da necessidade dos merengues de reduzir a diferença e manter a pressão sobre os catalães, enquanto o Barça quer ampliar a vantagem para 9 pontos e disparar na liderança desde cedo.

O treinador do Sevilla falou ainda sobre o clima no vestiário após a partida, afirmando que seus jogadores ficaram muito irritados depois de ver o lance, mas reconheceu, ao mesmo tempo, que sua equipe precisava ter apresentado um desempenho melhor em alguns aspectos.

E completou: "Quando as duas equipes estão em igualdade numérica, há coisas que deveríamos ter executado melhor. Fizemos um bom segundo tempo, mas a coesão do time desmoronou depois daquele lance. Os jogadores estavam muito irritados e, depois de verem a imagem com clareza, a insatisfação aumentou. É um caso que exige uma intervenção clara e inequívoca do árbitro de vídeo".

Luis García se recusou a diminuir a força do Real Madrid, apesar de suas objeções às decisões da arbitragem, e também comentou o confronto esperado entre Real Madrid e Barcelona no Clássico da próxima semana: "Eles cometeram um erro, é só isso. Não acho que o Real Madrid esteja jogando mal, e o Atlético também não, ainda que o outro time, o Barcelona, tenha somado todos os pontos possíveis, o que é realmente impressionante. Acho que as duas equipes estão em boa fase e espera-se um jogo muito interessante. E, com certeza, o Real Madrid tem chance de conseguir um resultado positivo".

O técnico do Sevilla destacou que a responsabilidade não recai apenas sobre o árbitro de campo em casos como esse, considerando que a tecnologia de vídeo dispõe das ferramentas necessárias para detectar detalhes mínimos. Ao ser questionado sobre sua conversa com o árbitro após a cotovelada, respondeu: "Não há sentido em falar com o árbitro, quem deveria ser procurado é a pessoa que está na sala do VAR. Com essa tecnologia, especialmente em partidas em que um dos lados é o Real Madrid ou o Barcelona, há muito mais câmeras disponíveis, então eles deveriam ter visto aquele lance".

E acrescentou: "Essa é uma situação que diz respeito ao VAR, e não apenas ao árbitro que está em campo. É um lance completamente claro, trata-se de uma ação agressiva".

Sobre o impacto do episódio no andamento do jogo, Luis García disse: "Depois daquele lance, não há muito o que eu dizer. Eles têm um ataque muito forte. Poderíamos ter marcado mais, e eles também, e a partida poderia ter terminado com uma diferença bem maior. Mas o jogo poderia ter tomado outro rumo, e isso não nos foi permitido. Não digo que venceríamos com certeza se eles jogassem com dez, mas simplesmente não nos foi dada a chance de disputar esse tipo de partida".

O treinador do Sevilla ampliou suas críticas à polêmica da arbitragem no Campeonato Espanhol, considerando que alguns clubes reclamam mais que outros: "Não é realmente da minha conta comentar isso, porque eu também tenho meus defeitos e erro muito. Mas tenho a firme impressão de que os que mais reclamam são, na verdade, os que menos têm direito de reclamar".

E complementou: "Vamos pegar o Levante ou o nosso time como exemplo. Hoje estávamos discutindo um lance específico e, ainda ontem, Manuel Pellegrini (técnico do Real Betis) falava normalmente sobre outro lance. Acredito realmente que aqueles que mais reclamam, e me refiro aqui àqueles três clubes, são os que menos deveriam reclamar".

E prosseguiu: "É assim que as coisas funcionam. Estou nesse jogo há muito tempo, e é sempre a mesma história que se repete. Não sei se existem diferenças entre eles, mas para o restante de nós... que horror!".

No aspecto técnico, Luis García elogiou a entrega de seus jogadores no segundo tempo, afirmando que as substituições ajudaram a equipe a se movimentar melhor e a criar chances de gol: "Mostramos espírito de luta, avançamos e criamos boas oportunidades de gol. Queríamos injetar sangue novo no time, e as três substituições foram muito acertadas. O Iheanacho entrou no intervalo, e os outros jogadores que participaram também tiveram um desempenho muito bom".



