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Técnico do Marrocos: Enfrentar a França? Estamos prontos

Canadá x Marrocos
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M. Ouahbi
Canadá
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EUA

Os Leões do Atlas não temem ninguém

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, expressou sua grande satisfação com a classificação dos “Leões do Atlas” para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após a merecida vitória sobre o Canadá (3 a 0), na partida disputada na noite de sexta-feira no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do torneio.

Wahbi disse em declarações ao canal “BeIN Sports” após a partida: “Sim, nosso objetivo principal era a classificação. Eu também esperava um certo estilo de jogo da nossa parte. A seleção canadense soube aproveitar bem as oportunidades; o desempenho deles foi impressionante, mas fiquei impressionado com a nossa reação. Conseguimos causar danos a eles no segundo tempo”.

Ele acrescentou: “Se você quer chegar às fases finais, precisa passar por momentos difíceis, mas estou muito feliz. A vontade estava presente; foi uma partida que consumiu muita da nossa energia”.

Wahbi acrescentou que o desempenho no segundo tempo refletiu a personalidade da seleção marroquina e sua capacidade de lidar com a pressão, destacando que a equipe demonstrou grande maturidade tática e mereceu a vitória de pleno direito. Ele também enfatizou que a próxima fase exigirá maior concentração e forte preparação mental para continuar a jornada rumo às semifinais.

Sobre o próximo confronto nas quartas de final, Wahbi afirmou com confiança: “França ou Paraguai? Isso não muda nada para nós. Estamos prontos, seja qual for o adversário”, referindo-se à disposição da seleção marroquina de enfrentar qualquer adversário com o mesmo espírito e determinação que a levaram a essa nova conquista.

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