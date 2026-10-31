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Andoni Iraola rejeitou a sugestão de Jamie Carragher de que o Liverpool é o principal concorrente ao título da Premier League nesta temporada. O técnico afirmou que ainda é cedo demais para esse tipo de discussão enquanto prepara sua equipe para um confronto crucial contra o Arsenal em Anfield, no domingo.

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Iraola descarta conversas prematuras sobre o título

Iraola minimizou as sugestões de que seu Liverpool seja o principal adversário do Arsenal na disputa pelo título da Premier League. O ex-zagueiro Carragher afirmou recentemente que o clube de Merseyside deveria ser considerado a principal ameaça ao Arsenal no topo da tabela nesta temporada.

O Liverpool reagiu muito bem à dura derrota por 3 a 0 para o Manchester City no início deste mês. A equipe conquistou cinco vitórias consecutivas em todas as competições para dar a volta por cima em grande estilo, incluindo uma vitória expressiva sobre o Brighton no último fim de semana.

Em artigo no The Telegraph, Carragher sugeriu que uma vitória sobre o Arsenal em Anfield consolidaria o Liverpool como candidato ao título. Ele observou que isso é especialmente relevante diante da incerteza em torno do City após seu recente veredicto de culpabilidade.

Técnico do Liverpool concentra atenção no duelo com o Arsenal

Apesar da crescente empolgação externa e dos resultados positivos, Iraola não quer se deixar levar pela boa fase recente. O técnico insiste que está totalmente concentrado no desafio imediato de enfrentar o Arsenal no domingo.

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“Acho que é cedo demais para começar a olhar para a classificação”, explicou Iraola à imprensa durante a entrevista coletiva antes da partida. “O importante é nos prepararmos para um jogo muito difícil. Conhecemos o Arsenal e sabemos como é bom. Tem jogadores muito bons, que atuam em grande sintonia, e precisamos estar prontos para esse desafio.”

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Metade da temporada será o verdadeiro parâmetro

O técnico do Liverpool acredita que a tabela só dará uma ideia precisa das reais chances da equipe bem mais adiante na temporada. Ele ressaltou que o elenco ainda tem muito espaço para evoluir, inclusive taticamente.

“Ainda estamos em outubro”, continuou Iraola. “Temos que pensar em um jogo de cada vez. Sempre digo que o parâmetro é mais ou menos quando todos tiverem se enfrentado uma vez, ou seja, na metade da temporada. É quando você pode começar a olhar para a classificação.

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“Neste momento, precisamos melhorar e continuar evoluindo. Para os torcedores, é bom que tenham expectativas ou achem que podemos vencer. Normalmente, isso é positivo, mas, se me perguntarem, acho que ainda é muito cedo na temporada.”

Possíveis retornos de jogadores lesionados antes do duelo em Anfield

O Liverpool espera usar a conhecida atmosfera vibrante de Anfield a seu favor quando receber o Arsenal neste domingo. O clube também pode ter dois retornos importantes para o confronto do fim de semana. Dominik Szoboszlai e Víctor Munoz seguem se recuperando, respectivamente, de lesões na parte posterior da coxa e no joelho, e o clube espera que possam voltar a jogar no domingo.