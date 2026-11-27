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Antonio Hidalgo, técnico do Deportivo La Coruña, não aceita que o duelo contra o Barcelona seja apenas mais uma parada no caminho do time blaugrana. Ele quer transformá-lo em uma noite histórica, que será lembrada por muitos anos.

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O técnico do Deportivo La Coruña sabe muito bem que a missão parece quase impossível diante de um time que vive seu melhor momento, mas acredita que o futebol não respeita os prognósticos no papel e que coragem e organização podem fazer a diferença contra qualquer adversário, por mais forte que seja.

A apenas dois dias do aguardado confronto, Hidalgo falou à imprensa com uma mensagem dupla: muito respeito pelo Barcelona e uma determinação ainda maior de competir até o último instante.

Muito respeito, mas sem se render

Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Antonio Hidalgo afirmou: “Vem ao nosso estádio, sem dúvida, um dos melhores times do mundo. O que o Barcelona está fazendo nesta temporada é excepcional em todos os sentidos”.

E acrescentou: “Acredito que Hansi Flick os levou a um nível de competitividade altíssimo, e eles provam isso semana após semana. Venceram todas as partidas, com exceção do confronto contra o Real Madrid e do jogo contra o Paris Saint-Germain na Champions League, e marcam em média quatro gols por partida”.

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Esses números assustadores não fizeram Hidalgo recuar nem adotar um discurso de rendição. Pelo contrário, deixaram-no ainda mais claro com seus jogadores sobre o que os espera em campo.

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Ele enfatizou: “Sabemos que vamos sofrer muito sem a bola. Por isso, precisamos ser extremamente compactos na defesa, competir no mais alto nível em cada disputa e estar totalmente concentrados”.

E prosseguiu: “Temos que estar preparados para sofrer, porque há muitos momentos nas partidas que não saem como esperávamos. O time que resiste nesses momentos é o que consegue virar o resultado”.

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Hidalgo se deteve longamente em um ponto que considera a chave da partida: a força do Barcelona sem a bola e a pressão feroz que seus jogadores exercem assim que a perdem.

Ele explicou: “Sabemos o quanto o Barcelona é agressivo sem a bola. Eles nos complicam muito as coisas, principalmente com as recuperações rápidas logo após perdê-la. Também têm uma recomposição defensiva impressionante e uma grande capacidade de se reorganizar em pouco tempo”.

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Riazor: a arma secreta do Deportivo

Apesar de tudo isso, o técnico do Deportivo confia que a torcida do Riazor será uma arma decisiva nessa batalha e que o ambiente do estádio pode dar aos seus jogadores um impulso extra que nenhum outro time tem.

Antonio Hidalgo garantiu, com entusiasmo: “Com o apoio da nossa torcida, seremos muito mais fortes, isso é certo. Sempre entramos em campo com uma crença firme na disputa. Somos dois times de elite, e dentro de campo tudo é equilibrado”.

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E destacou: “Sempre entramos na partida com muito entusiasmo para dar o nosso máximo, lutar e competir no mais alto nível. Será um jogo muito tenso, e teremos que apresentar o melhor que temos”.

Paralelamente à análise da partida, Hidalgo tranquilizou a todos sobre a situação do atacante Aubameyang, após o acidente de trânsito que ele sofreu na última quinta-feira, garantindo que não passou de um incidente pontual e que não afetou a preparação do time.

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Hidalgo encerrou suas declarações falando de seus sentimentos pessoais em relação ao Barcelona, o clube em que se formou: “Sou de Barcelona, toda a minha família está lá. Dos 12 aos 21 anos estive nas categorias de base do Barcelona. E, desde então, como técnico, sempre busco enfrentar os times de elite”.