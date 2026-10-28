Conforme noticiado primeiro pelo tz e depois pelo jornal Bild, o técnico do clube com mais títulos da Alemanha também deslocou o ombro durante a queda.

Kompany sofreu um colapso na última sexta-feira, por motivos ainda desconhecidos, no centro de treinamento do Bayern de Munique, na Säbener Straße, enquanto assistia ao treino da segunda equipe. Ao que parece, ele também machucou o ombro na queda.

O treinador de 40 anos foi levado imediatamente a um hospital, onde continua sob cuidados médicos e passa por exames. Ainda não há um diagnóstico preciso, mas o FCB já tranquilizou o público quanto ao seu estado de saúde.

"Visitei Vince ontem no hospital. Ele está de bom humor. Parece melhorar a cada dia. Isso é muito positivo", relatou o auxiliar técnico Aaron Danks, que substitui Kompany, na entrevista coletiva antes do jogo da Copa contra o 1. FC Magdeburg.

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Por que Vincent Kompany sofreu um colapso?

A reportagem afirma ainda que Kompany se queixou de fortes dores de cabeça no dia em que sofreu o colapso. Por isso, passou por uma avaliação neurológica abrangente nos últimos dias.

Segundo informações do Bild, os médicos estão concentrando os exames em um problema relacionado à cabeça para chegar a um diagnóstico. Tanto um acidente vascular cerebral quanto um infarto foram rapidamente descartados nos exames.

Nos dias anteriores ao colapso, Kompany também vinha enfrentando uma infecção viral. Por isso, perdeu, entre outros compromissos, o último treino e a entrevista coletiva antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Arsenal (2 a 2).

Ainda não se sabe por quanto tempo o treinador de 40 anos ficará afastado. Segundo o Bild, está descartado seu retorno para os jogos contra o Dortmund (31/10), fora de casa contra o Atlético de Madrid (3/11) e contra o Mainz (7/11). Kompany pode voltar após a pausa para os jogos de seleções em novembro.