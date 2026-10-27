Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, vem apresentando melhora gradual no hospital após sofrer um colapso assustador durante um treino da equipe reserva na semana passada. O auxiliar técnico Aaron Danks confirmou que o belga segue de bom ânimo, embora o clube ainda não tenha estabelecido um prazo para seu retorno ao banco de reservas.

Publicidade

Kompany se recupera no hospital após desmaio

O técnico do Bayern, Kompany, se recupera lentamente após um grave problema de saúde na sexta-feira passada. O treinador de 40 anos desmaiou durante um treino e foi levado imediatamente ao hospital para receber atendimento médico de urgência.

A expectativa agora é que o belga fique afastado por várias semanas. Kompany vinha enfrentando uma virose nos dias anteriores ao incidente, que já o havia obrigado a perder vários treinos com o time principal.

O clube não quer correr nenhum risco em sua recuperação. A equipe médica do Bayern acompanha de perto sua evolução, mas não estabeleceu um prazo definitivo para seu retorno à beira do campo.

Danks traz notícias positivas sobre o técnico

O auxiliar técnico do Bayern, Danks, assumiu a tarefa de falar com a imprensa na terça-feira. Ele trouxe notícias positivas sobre o estado de Kompany, tranquilizando os torcedores ao afirmar que o treinador está evoluindo bem.

Publicidade Publicidade

Danks confirmou que passou um breve período com Kompany no hospital na segunda-feira. Segundo ele, os dois evitaram completamente falar sobre futebol ou planos táticos específicos durante a conversa.

Tópicos relacionados

Próximas partidas FCB Copa da Alemanha 15:45 FCM Assistir

“Ele está bem-disposto. Parece estar melhorando a cada dia”, explicou Danks, segundo a Reuters. “Não há grandes novidades quanto ao diagnóstico ou ao retorno ao trabalho. Deixem que ele descanse, que leve o tempo necessário.”

Elenco lida com altos e baixos emocionais

O episódio assustador envolvendo Kompany lançou uma sombra sobre uma semana histórica para o clube. Na segunda-feira, o atacante do Bayern Harry Kane recebeu a prestigiosa Bola de Ouro, tornando-se o primeiro inglês a conquistar o prêmio desde Michael Owen, em 2001.

Publicidade

Danks reconheceu que o elenco passou por uma montanha-russa de emoções nos últimos dias. Ainda assim, elogiou os jogadores pelo grande profissionalismo demonstrado em um período tão difícil.

“Vivemos todos os extremos da vida na última semana. A alegria e os momentos de euforia por Harry, e os momentos difíceis dos últimos dias”, explicou Danks. “Para superar esses momentos, tivemos que contar com nossa entrosamento e nosso espírito de equipe, e isso definitivamente nos ajudou.”

Publicidade

Bayern terá grande desafio sem Kompany

O elenco do Bayern agora precisa voltar suas atenções para uma sequência desgastante de jogos sem o técnico. A agenda cheia continua na quarta-feira, quando o time recebe o Magdeburg pela segunda fase da Copa da Alemanha.

Depois, o Bayern terá um grande desafio nacional neste fim de semana. O clube receberá o rival na disputa pelo título Borussia Dortmund para mais um capítulo do Der Klassiker na Bundesliga.