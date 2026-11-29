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Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona Atlètic, voltou a ficar fora da lista do time por causa de um problema muscular e desfalcou o técnico Juliano Belletti na importante vitória por 2 a 1 sobre o Terrassa.

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Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o atacante egípcio de 18 anos não se recuperou das dores que já o haviam tirado do clássico contra o Espanyol B. Além disso, ele sofreu uma nova recaída no treino de ontem, o que o impediu de ser relacionado para o duelo com o Terrassa e pode deixá-lo fora dos gramados nas próximas partidas.

Questionado sobre a ausência do atacante egípcio, Belletti revelou as últimas novidades sobre a condição física de Hamza Abdelkarim, mas se limitou a uma resposta curta, sem dar mais detalhes.

"Ele está com algumas dores e uma fadiga muscular, e vai se juntar ao time principal", disse o técnico do Barcelona Atlètic, sem esclarecer a natureza do problema muscular de Hamza.

O Barcelona, por sua vez, não divulgou nenhum esclarecimento sobre os motivos da ausência do jogador egípcio nem detalhes sobre seu estado de saúde.

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Apesar das declarações tranquilizadoras do técnico do Barcelona Atlètic, fontes próximas ao jogador se mostram mais pessimistas em relação à sua condição física e não descartam que ele fique várias semanas fora dos gramados.

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Nas próximas semanas, ficará mais claro como vai evoluir o quadro do atacante egípcio e se ele conseguirá se juntar aos treinos do time principal, comandado por Hansi Flick, para ajudar a equipe nas partidas que restam até o fim do ano.

Hamza soma 131 minutos oficiais nesta temporada: 12 com o time principal e 74 com o time B, período em que marcou um gol na única partida que disputou, além de outros 45 minutos com o time sub-19.

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Nascido em 1º de janeiro de 2008, Hamza Abdelkarim foi formado nas categorias de base do Al Ahly e chamou a atenção com a seleção do Egito sub-17 na Copa do Mundo de 2025, no Catar, ao marcar dois gols no torneio.

O atacante egípcio chegou ao Barcelona no início de 2026, emprestado pelo Al Ahly, e em junho o clube espanhol exerceu a opção de compra, tornando a transferência definitiva.

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Não demorou muito para que Hamza fosse promovido ao time principal de Flick, tornando-se o primeiro jogador egípcio a defender o clube blaugrana.

Abdelkarim oferece uma opção que o elenco de Flick não tem: é um centroavante fisicamente forte, capaz de jogar de costas para o gol, além de ter um bom jogo aéreo e capacidade de finalizar as jogadas.