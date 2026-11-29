Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona Atlètic, voltou a ficar fora da lista do time por causa de um problema muscular e desfalcou o técnico Juliano Belletti na importante vitória por 2 a 1 sobre o Terrassa.
Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o atacante egípcio de 18 anos não se recuperou das dores que já o haviam tirado do clássico contra o Espanyol B. Além disso, ele sofreu uma nova recaída no treino de ontem, o que o impediu de ser relacionado para o duelo com o Terrassa e pode deixá-lo fora dos gramados nas próximas partidas.
Questionado sobre a ausência do atacante egípcio, Belletti revelou as últimas novidades sobre a condição física de Hamza Abdelkarim, mas se limitou a uma resposta curta, sem dar mais detalhes.
"Ele está com algumas dores e uma fadiga muscular, e vai se juntar ao time principal", disse o técnico do Barcelona Atlètic, sem esclarecer a natureza do problema muscular de Hamza.
O Barcelona, por sua vez, não divulgou nenhum esclarecimento sobre os motivos da ausência do jogador egípcio nem detalhes sobre seu estado de saúde.
Apesar das declarações tranquilizadoras do técnico do Barcelona Atlètic, fontes próximas ao jogador se mostram mais pessimistas em relação à sua condição física e não descartam que ele fique várias semanas fora dos gramados.
Nas próximas semanas, ficará mais claro como vai evoluir o quadro do atacante egípcio e se ele conseguirá se juntar aos treinos do time principal, comandado por Hansi Flick, para ajudar a equipe nas partidas que restam até o fim do ano.
Hamza soma 131 minutos oficiais nesta temporada: 12 com o time principal e 74 com o time B, período em que marcou um gol na única partida que disputou, além de outros 45 minutos com o time sub-19.
Nascido em 1º de janeiro de 2008, Hamza Abdelkarim foi formado nas categorias de base do Al Ahly e chamou a atenção com a seleção do Egito sub-17 na Copa do Mundo de 2025, no Catar, ao marcar dois gols no torneio.
O atacante egípcio chegou ao Barcelona no início de 2026, emprestado pelo Al Ahly, e em junho o clube espanhol exerceu a opção de compra, tornando a transferência definitiva.
Não demorou muito para que Hamza fosse promovido ao time principal de Flick, tornando-se o primeiro jogador egípcio a defender o clube blaugrana.
Abdelkarim oferece uma opção que o elenco de Flick não tem: é um centroavante fisicamente forte, capaz de jogar de costas para o gol, além de ter um bom jogo aéreo e capacidade de finalizar as jogadas.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo