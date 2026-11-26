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Quique Sánchez Flores, técnico do Deportivo Alavés, elogiou as qualidades de José Mourinho, treinador do Real Madrid, antes do confronto entre as duas equipes, no próximo sábado, pela 14ª rodada de La Liga.

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O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Sánchez Flores durante a entrevista coletiva, nas quais ele comparou José Mourinho a Gregg Popovich, ex-técnico do San Antonio Spurs e um dos mais destacados ex-treinadores da seleção dos Estados Unidos de basquete.

O técnico do Alavés revelou que leu recentemente a biografia do famoso treinador da NBA, que, assim como o técnico português, conseguiu atravessar diferentes fases e épocas.

Quique Sánchez Flores disse: "O futebol mudou nos aspectos tático, físico, ofensivo e defensivo, mas Mourinho continua sendo capaz de competir com os times que comanda."

O técnico do Alavés elogiou o treinador merengue e acrescentou: "Tenho um grande carinho por ele."

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E prosseguiu: "Mourinho é um técnico capaz de se adaptar às tendências predominantes, às modas relacionadas a sistemas e esquemas táticos, assim como à evolução do próprio futebol, e é isso que lhe dá a relevância e o prestígio que tem."

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O técnico do Alavés fez um alerta: "Precisamos ser um time que conceda poucas chances ao adversário, porque ele vai tentar encontrar brechas no nosso sistema e vai buscar impor seu domínio, além de ter muitas ferramentas para conseguir isso."

Ele ressaltou a necessidade de não permitir que o Real Madrid saia jogando com a bola, explicando que o time merengue se torna muito perigoso quando encontra esses espaços.

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Acrescentou ainda que sabe que vão enfrentar um time "forte, dominante e superior física e tecnicamente, ou pelo menos em um desses aspectos" e que, por isso, precisam tentar se manter vivos na partida pelo maior tempo possível.

Quique Sánchez Flores se mostrou convicto de que o que sua equipe apresentou diante do Deportivo La Coruña na rodada passada serve para tudo e, embora reconheça a tentação de recorrer a uma estratégia defensiva contra o Real Madrid, prefere repetir a abordagem adotada no jogo anterior.

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E afirmou: "Recuperar a bola rapidamente, jogar com agressividade, ter força e intensidade são coisas que servem o tempo todo, mas o que nem sempre serve é deixar certos espaços ou fechar outros de acordo com as características do adversário."

Embora se aproxime uma fase em que o Alavés enfrentará adversários diretos, o treinador preferiu se concentrar na próxima partida, explicando: "Cada jogo é como um prato diferente, com sabor próprio, e este terá outros ingredientes."

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Ele encerrou afirmando que é possível conseguir um resultado positivo contra o Real Madrid: "Há chances", em referência à possibilidade de o Alavés vencer o time merengue.