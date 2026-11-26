O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Sánchez Flores durante a entrevista coletiva, nas quais ele comparou José Mourinho a Gregg Popovich, ex-técnico do San Antonio Spurs e um dos mais destacados ex-treinadores da seleção dos Estados Unidos de basquete.
O técnico do Alavés revelou que leu recentemente a biografia do famoso treinador da NBA, que, assim como o técnico português, conseguiu atravessar diferentes fases e épocas.
Quique Sánchez Flores disse: "O futebol mudou nos aspectos tático, físico, ofensivo e defensivo, mas Mourinho continua sendo capaz de competir com os times que comanda."
O técnico do Alavés elogiou o treinador merengue e acrescentou: "Tenho um grande carinho por ele."
E prosseguiu: "Mourinho é um técnico capaz de se adaptar às tendências predominantes, às modas relacionadas a sistemas e esquemas táticos, assim como à evolução do próprio futebol, e é isso que lhe dá a relevância e o prestígio que tem."
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O técnico do Alavés fez um alerta: "Precisamos ser um time que conceda poucas chances ao adversário, porque ele vai tentar encontrar brechas no nosso sistema e vai buscar impor seu domínio, além de ter muitas ferramentas para conseguir isso."
Ele ressaltou a necessidade de não permitir que o Real Madrid saia jogando com a bola, explicando que o time merengue se torna muito perigoso quando encontra esses espaços.
Acrescentou ainda que sabe que vão enfrentar um time "forte, dominante e superior física e tecnicamente, ou pelo menos em um desses aspectos" e que, por isso, precisam tentar se manter vivos na partida pelo maior tempo possível.
Quique Sánchez Flores se mostrou convicto de que o que sua equipe apresentou diante do Deportivo La Coruña na rodada passada serve para tudo e, embora reconheça a tentação de recorrer a uma estratégia defensiva contra o Real Madrid, prefere repetir a abordagem adotada no jogo anterior.
E afirmou: "Recuperar a bola rapidamente, jogar com agressividade, ter força e intensidade são coisas que servem o tempo todo, mas o que nem sempre serve é deixar certos espaços ou fechar outros de acordo com as características do adversário."
Embora se aproxime uma fase em que o Alavés enfrentará adversários diretos, o treinador preferiu se concentrar na próxima partida, explicando: "Cada jogo é como um prato diferente, com sabor próprio, e este terá outros ingredientes."
Ele encerrou afirmando que é possível conseguir um resultado positivo contra o Real Madrid: "Há chances", em referência à possibilidade de o Alavés vencer o time merengue.