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Mark van Bommel comentou a possível transferência de Kevin De Bruyne para o PSV. O técnico da seleção da Bélgica acredita que o estilo de jogo da equipe de Eindhoven combina com o meio-campista do Napoli.

"Ele precisa tomar a decisão por conta própria, mas não mora longe daqui e o futebol holandês combina com ele", disse Van Bommel à VTM.

"A maneira ofensiva de jogar, a vontade de sempre jogar futebol... Isso combina com ele."

O PSV quer levar De Bruyne, de 35 anos, para Eindhoven em janeiro. O interesse seria recíproco, mas o PSV ainda precisa chegar a um acordo com o Napoli.

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O belga tem contrato em Nápoles até o fim da temporada. O clube de Eindhoven, portanto, quer contratá-lo antes do término do vínculo.

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O próprio Van Bommel trocou a Itália por Eindhoven no fim da carreira como jogador. Ele deixou o Milan pelo PSV no verão de 2012 e jogou lá por mais uma temporada.

O comentarista Marc Degryse também vê com bons olhos uma transferência para o PSV. "Acho que ele pode ser muito feliz lá, também por ficar mais perto de casa."

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"Esse é o aspecto familiar, mas, do ponto de vista esportivo, ele também pode se desenvolver plenamente por lá", acrescentou Degryse.

O comentarista cita o duelo da Liga dos Campeões entre PSV e Club Brugge (1 a 2). "O PSV só pensa em atacar. Vimos isso ainda na semana passada contra o Club Brugge."