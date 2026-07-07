Técnico da Bélgica absolve Balugon... e põe fim à polêmica envolvendo Trump na noite da semifinal

A seleção da Bélgica garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, em uma noite agitada em que o técnico Rudi García foi o centro das atenções com declarações decisivas que puseram fim à polêmica mundial que antecedeu o confronto sobre a participação do atacante americano Folarin Balugun.

Em uma intervenção notável que gerou muita polêmica durante a Copa do Mundo de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que entrou em contato com o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, solicitando a revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante da seleção americana Folarin Balogun, afirmando que a jogada não merecia a expulsão e que a seleção americana deveria disputar as fases eliminatórias com todos os seus astros.

Diante de uma enxurrada de questionamentos da mídia após o apito final da partida, García assumiu uma posição clara: “Balogun não é culpado, e a política não tem lugar nas decisões técnicas”.

O técnico dos “Diabos Vermelhos” afirmou que a decisão do técnico americano de escalar Balogun como titular não teve qualquer influência nos preparativos de sua equipe nem em seu plano para a partida. Na coletiva de imprensa realizada 24 horas após o início da polêmica mundial, Garcia declarou: “A escalação de Folarin Balogun como titular não foi um fator determinante para nós”.

O técnico francês acrescentou: “Isso não foi necessário; independentemente da escalação com que eles jogaram, isso não é da nossa conta... O importante é o que queríamos alcançar nesta partida”.

As declarações de Garcia vieram em resposta ao alvoroço causado pelo levantamento da suspensão de Balogun antes da partida, em meio a alegações de intervenção política do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto à FIFA.

Garcia revelou detalhes de uma conversa particular que teve com o atacante americano após o término da partida, em um gesto humano que foi amplamente elogiado, explicando: “Ele veio me ver, o que eu aprecio; ele não é o culpado... Não é ele quem deve arcar com a culpa, e eu disse isso a ele. Agradeço por ele ter vindo conversar comigo”.

O técnico francês acrescentou, elogiando as habilidades do jogador apesar da solidez defensiva belga: “Ele é um atacante excepcional, mas não duvidei, esta noite, da capacidade de nossos zagueiros de neutralizar bem a ameaça que ele representa”.