Os elogios de Klopp a Van Dijk
Às vésperas do confronto decisivo da Alemanha com os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp deixou a discussão tática de lado para elogiar um velho conhecido. Questionado por um jornalista alemão sobre suas lembranças do período em que trabalhou com Virgil van Dijk em Anfield, o recém-nomeado técnico da Alemanha destacou a aparência do zagueiro. O treinador de 59 anos sabe que Van Dijk pode estar fora da convocação, mas brincou que o defensor se destaca por mais do que sua capacidade de ler o jogo e comandar a defesa.
«A aparência dele», brincou Klopp em entrevista coletiva ao falar do ausente jogador dos Países Baixos, segundo o Voetbalprimeur. «Virgil é um dos jogadores de futebol mais bonitos que existem. E, com aquela voz, também consegue cantar como um barítono fantástico», acrescentou o treinador.
O duelo tático com Xavi Simons
Em tom mais sério, Klopp analisou a abordagem tática que espera do adversário. Ele destacou a influência de Xavi e observou que a equipe neerlandesa mantém seu compromisso com um estilo de jogo agressivo. O técnico alemão afirmou estar totalmente preparado para as nuances táticas que os visitantes levarão a Berlim, após estudar atentamente as atuações anteriores deles nesta janela de seleções.
«Sabemos o que esperar. Xavi é um treinador que gosta de jogar com pressão alta, isso está claro», explicou Klopp. «Isso, por si só, não é um problema. Já enfrentei isso muitas vezes na carreira, é claro, e nós também queremos atacar. Mas está claro que será uma tarefa difícil. Já vimos isso na partida em Amsterdã. Xavi tenta jogar o futebol de Xavi, isso é evidente.»
Análise da ameaça neerlandesa
Klopp não minimizou a fase recente dos Países Baixos, que vêm de uma atuação com sete gols na partida anterior. Embora alguns críticos tenham apontado falhas defensivas do adversário, Klopp fez questão de reconhecer a qualidade do ataque neerlandês. Segundo ele, o sucesso da equipe não se deveu apenas à sorte ou aos erros do rival, mas refletiu a força de seu sistema de jogo e o talento individual de seus jogadores.
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Klopp está claramente impressionado com o que viu recentemente dos Países Baixos e apontou o sistema de pressão alta da equipe como o principal obstáculo que seus jogadores terão de superar. «Alguns gols contra a Grécia aconteceram por erros defensivos, mas a maioria não. Eles jogaram muito bem», admitiu o ex-técnico do Liverpool.
A confiança da Alemanha em Berlim
Apesar do respeito demonstrado pelos visitantes, Klopp segue otimista quanto às chances de a Alemanha conquistar a vitória de que tanto precisa. Ele apontou a intensidade da preparação da equipe como motivo para sua confiança. Com o apoio da torcida em Berlim, a seleção alemã quer repetir na partida o desempenho que vem mostrando nos treinos e superar a pressão alta neerlandesa.
Há muito em jogo para os anfitriões: se não conseguirem um resultado, suas esperanças de chegar às quartas de final podem acabar. «O nível dos nossos treinos foi realmente incrivelmente alto, o que me dá muita confiança», concluiu Klopp.