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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, fez elogios bem-humorados a Virgil van Dijk, seu ex-capitão no Liverpool, antes de um importante confronto entre seleções. Apesar da tensão em torno da Liga das Nações, ele reservou um momento para falar sobre as qualidades singulares do zagueiro neerlandês.

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Os elogios de Klopp a Van Dijk

Às vésperas do confronto decisivo da Alemanha com os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp deixou a discussão tática de lado para elogiar um velho conhecido. Questionado por um jornalista alemão sobre suas lembranças do período em que trabalhou com Virgil van Dijk em Anfield, o recém-nomeado técnico da Alemanha destacou a aparência do zagueiro. O treinador de 59 anos sabe que Van Dijk pode estar fora da convocação, mas brincou que o defensor se destaca por mais do que sua capacidade de ler o jogo e comandar a defesa.

«A aparência dele», brincou Klopp em entrevista coletiva ao falar do ausente jogador dos Países Baixos, segundo o Voetbalprimeur. «Virgil é um dos jogadores de futebol mais bonitos que existem. E, com aquela voz, também consegue cantar como um barítono fantástico», acrescentou o treinador.

O duelo tático com Xavi Simons

Em tom mais sério, Klopp analisou a abordagem tática que espera do adversário. Ele destacou a influência de Xavi e observou que a equipe neerlandesa mantém seu compromisso com um estilo de jogo agressivo. O técnico alemão afirmou estar totalmente preparado para as nuances táticas que os visitantes levarão a Berlim, após estudar atentamente as atuações anteriores deles nesta janela de seleções.

«Sabemos o que esperar. Xavi é um treinador que gosta de jogar com pressão alta, isso está claro», explicou Klopp. «Isso, por si só, não é um problema. Já enfrentei isso muitas vezes na carreira, é claro, e nós também queremos atacar. Mas está claro que será uma tarefa difícil. Já vimos isso na partida em Amsterdã. Xavi tenta jogar o futebol de Xavi, isso é evidente.»

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Análise da ameaça neerlandesa

Klopp não minimizou a fase recente dos Países Baixos, que vêm de uma atuação com sete gols na partida anterior. Embora alguns críticos tenham apontado falhas defensivas do adversário, Klopp fez questão de reconhecer a qualidade do ataque neerlandês. Segundo ele, o sucesso da equipe não se deveu apenas à sorte ou aos erros do rival, mas refletiu a força de seu sistema de jogo e o talento individual de seus jogadores.

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Klopp está claramente impressionado com o que viu recentemente dos Países Baixos e apontou o sistema de pressão alta da equipe como o principal obstáculo que seus jogadores terão de superar. «Alguns gols contra a Grécia aconteceram por erros defensivos, mas a maioria não. Eles jogaram muito bem», admitiu o ex-técnico do Liverpool.

A confiança da Alemanha em Berlim

Apesar do respeito demonstrado pelos visitantes, Klopp segue otimista quanto às chances de a Alemanha conquistar a vitória de que tanto precisa. Ele apontou a intensidade da preparação da equipe como motivo para sua confiança. Com o apoio da torcida em Berlim, a seleção alemã quer repetir na partida o desempenho que vem mostrando nos treinos e superar a pressão alta neerlandesa.

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Há muito em jogo para os anfitriões: se não conseguirem um resultado, suas esperanças de chegar às quartas de final podem acabar. «O nível dos nossos treinos foi realmente incrivelmente alto, o que me dá muita confiança», concluiu Klopp.