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Javier Tebas, presidente da LaLiga, respondeu diretamente às declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid, sobre a pressão sofrida pelos árbitros. Segundo o dirigente, a arbitragem sofre mais pressão da Real Madrid TV, cuja conduta é completamente diferente da do Barcelona.

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A resposta de Tebas veio na zona mista da primeira cerimônia de premiação da arbitragem espanhola, que reuniu árbitros e representantes de entidades do futebol espanhol para homenagear o trabalho da classe arbitral, em um momento de crescente polêmica sobre a arbitragem na Espanha.

Santi Comesaña, jogador do Villarreal, havia levantado a discussão sobre a pressão que os árbitros enfrentam ao apitar jogos de Barcelona e Real Madrid, após a última partida do Barcelona. Depois, Mourinho entrou no debate antes do jogo contra o PSV Eindhoven.

Em declarações à imprensa, Mourinho afirmou : “Ele sofre de amnésia. Se quer generalizar a questão para todos nós, não deveria fazer isso com o caso Negreira”, em clara referência ao caso Negreira, que continua gerando grande polêmica no futebol espanhol.

Tebas respondeu, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol “Sport”: “Dizem que os árbitros conduzem as partidas de forma diferente com os grandes times. Não sei. Certamente, nos dias de hoje, com tudo o que envolve Real Madrid e Barcelona, eles devem estar sob muita pressão, porque todos observam constantemente o que o outro faz, e, neste caso, o Real Madrid em particular”.

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Quando os jornalistas perguntaram: “Você acha que a pressão é igual dos dois lados?”, Tebas respondeu: “Não”. Em seguida, perguntaram: “De onde vem a maior pressão?”. E ele respondeu: “Claramente da Real Madrid TV. Acho que a conduta da Real Madrid TV, que pertence ao clube, é completamente diferente do que acontece no Barcelona. Isso é um fato objetivo, e não há espaço para interpretá-lo de outra forma”.

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Uma fonte próxima à LaLiga disse que Tebas quis deixar sua posição clara de forma contundente após as declarações de Mourinho e que considera injusta a comparação entre o que o Real Madrid e o Barcelona fazem em relação à arbitragem, por causa da diferença na natureza do discurso midiático entre os dois lados.

A mesma fonte acrescentou que o presidente da LaLiga acredita que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, “exagerou muito” na última reunião do clube, e rejeita o pedido de renúncia feito por ele, considerando-o “apenas mais um pedido na lista de pedidos”, o que reflete a tensão contínua entre a liga e a diretoria do clube merengue.

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Tebas classificou como “sem precedentes” a mudança de postura do Real Madrid e de sua emissora de televisão em relação ao Barcelona, logo após o rebaixamento do clube catalão da LaLiga, afirmando que essa mudança aumentou a pressão sobre os árbitros nos últimos tempos.

Questionado sobre o caso Negreira, mencionado por Mourinho em suas declarações, Tebas defendeu a posição da LaLiga na Justiça, garantindo que ela é compatível com a manutenção da relação da entidade com o Barcelona.

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Tebas concluiu: “Mantemos nossa posição no âmbito jurídico e, quanto à conduta do Barcelona, continuamos a apoiá-lo. O que não faremos é romper relações. Veremos o que os tribunais decidirão”, em uma mensagem clara de que não vai recuar de sua posição.

A expectativa é de que essas declarações provoquem novas reações do Real Madrid e de Mourinho, sobretudo com a aproximação de jogos decisivos, já que a arbitragem e a pressão midiática continuam entre os temas que mais geram polêmica no futebol espanhol e afetam o ambiente antes de cada rodada do campeonato.