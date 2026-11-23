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Javier Tebas, presidente da LaLiga, respondeu diretamente às declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid, sobre a pressão sofrida pelos árbitros, afirmando que eles são mais pressionados pela Real Madrid TV, emissora de televisão do clube, e que o comportamento dela é completamente diferente do adotado pelo Barcelona.

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A resposta de Tebas veio na zona mista da primeira cerimônia de premiação da arbitragem espanhola, que reuniu árbitros e representantes das instituições do futebol espanhol para homenagear o trabalho da comunidade de arbitragem, em um momento de crescente polêmica sobre a arbitragem na Espanha.

Santi Comesaña, jogador do Villarreal, havia levantado a discussão sobre a pressão enfrentada pelos árbitros ao apitar jogos de Barcelona e Real Madrid, após a última partida do Barcelona. Em seguida, Mourinho entrou no debate antes do jogo contra o Eindhoven.

Já Mourinho disse em declarações à imprensa : “Ele sofre de perda de memória. Se quer generalizar a questão para todos nós, não deveria fazer isso com Negreira”, em clara referência ao caso Negreira, que continua gerando grande polêmica no futebol espanhol.

Tebas respondeu, em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Sport”: “Dizem que os árbitros apitam de forma diferente os jogos dos grandes times, não sei. Certamente, nos dias de hoje, com tudo o que envolve Real Madrid e Barcelona, eles devem estar sob grande pressão, porque todos observam constantemente o que o outro faz, e, neste caso, o Real Madrid em particular”.

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Quando os jornalistas perguntaram: “Você acha que a pressão é igual dos dois lados?”, Tebas respondeu: “Não”. Em seguida, perguntaram: “De onde vem a maior pressão?”, e ele respondeu: “Claramente da Real Madrid TV. Acho que o comportamento da Real Madrid TV, que pertence ao clube, é completamente diferente do que acontece no Barcelona. Isso é um fato objetivo, e não há espaço para outra interpretação”.

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Uma fonte próxima à LaLiga afirmou que Tebas quis deixar sua posição clara de forma contundente após as declarações de Mourinho e que ele considera injusta a comparação entre o que o Real Madrid e o Barcelona fazem em relação à arbitragem, devido à natureza diferente do discurso midiático dos dois lados.

O dirigente acrescentou que o presidente da LaLiga acredita que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, “exagerou muito” na última reunião do Real Madrid, e rejeita o pedido de renúncia feito por ele, considerando-o “apenas mais um pedido na lista de pedidos”, o que reflete a tensão contínua entre a liga e a diretoria do clube merengue.

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Tebas classificou como “sem precedentes” a mudança na postura do Real Madrid e de sua emissora de televisão em relação ao Barcelona, logo após o rebaixamento do clube catalão da LaLiga, afirmando que essa mudança aumentou a pressão sobre os árbitros no período recente.

Questionado sobre o caso Negreira, mencionado por Mourinho em suas declarações, Tebas defendeu a posição da LaLiga no tribunal, afirmando que ela é compatível com a manutenção da relação com o Barcelona.

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Tebas concluiu: “Mantemos nossa posição no âmbito jurídico e, no que diz respeito ao comportamento do Barcelona, continuamos a apoiá-lo. O que não faremos é romper relações. Veremos o que os tribunais decidirão”, em um recado claro de que não vai recuar de sua posição.

A expectativa é de que essas declarações provoquem novas reações do Real Madrid e de Mourinho, sobretudo com a aproximação de jogos decisivos, já que a arbitragem e a pressão midiática seguem entre os temas que mais inflamam o debate no futebol espanhol e afetam o clima antes de cada rodada do campeonato.