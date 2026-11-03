Javier Tebas, presidente da LaLiga, falou sobre sua relação com o Barcelona e com o presidente do clube, Joan Laporta, explicando que ela passou por períodos de tensão e de aproximação, antes de se transformar nos últimos anos em uma cooperação mais profissional, apesar de persistirem algumas divergências de pontos de vista.

As declarações de Tebas, reproduzidas pelo jornal Sport, foram feitas durante sua participação no fórum "Um Mundo em Progresso", na cidade de Barcelona, onde expressou seu apreço pela posição de Laporta depois de este tê-lo defendido diante das críticas dirigidas a ele pelo Real Madrid, ressaltando que o presidente do clube catalão compreende seu empenho em preservar a independência da LaLiga e em não se submeter às pressões dos clubes.

Tebas disse: "Minha relação com Laporta passou por bons e maus momentos, é como uma montanha-russa", em referência ao famoso brinquedo de parque de diversões que se movimenta por trilhos altos e baixos, descendo e subindo com rapidez e de forma repetida, o que Tebas usou para descrever as oscilações bruscas que marcaram sua relação com o presidente do Barcelona.

E acrescentou: "Quando administraram bem o clube, compreenderam como funcionam as regras do fair play financeiro, e isso ajudou a tornar nossas relações mais profissionais".

E prosseguiu: "Entendo as declarações de Laporta, ele sabe que sempre me preocupei em manter uma posição independente e em aplicar a justiça, e não me submeti a nenhuma pressão de qualquer tipo. Se eu tivesse feito isso, a LaLiga teria perdido boa parte de sua autoridade diante dos clubes. Agradeço a ele por suas palavras".

Divergências financeiras e as regras do fair play financeiro

A relação entre Tebas e o Barcelona nem sempre foi estável, pois os últimos anos registraram divergências a respeito das regras financeiras que a LaLiga impõe aos clubes, sobretudo quanto à capacidade do clube catalão de inscrever seus jogadores em meio à sua crise econômica.

O acordo de investimento com o fundo "CVC" foi um dos principais pontos de discórdia; Tebas demonstrou apoio ao projeto, que visava injetar investimentos nos clubes da LaLiga em troca de uma parcela de algumas receitas futuras, enquanto o Barcelona se recusou a aderir, considerando que suas condições não atendiam aos interesses do clube a longo prazo.

As divergências também se acirraram por causa das regras do fair play financeiro, depois que o Barcelona enfrentou dificuldades para inscrever vários de seus jogadores em razão de sua situação financeira, e Tebas manteve a posição de que era necessário aplicar as normas ao clube sem exceções.

Mas Laporta revelou anteriormente que as relações institucionais e pessoais com Tebas começaram a melhorar, apontando que ambos reabriram os canais de comunicação após um período de confrontos, e que passaram a ser capazes de discutir as divergências e chegar a entendimentos.

Aproximação declarada com o início do novo mandato de Laporta

Essa aproximação ficou evidente em 1º de julho de 2026, durante a cerimônia de posse de Laporta como presidente do Barcelona para um novo mandato que se estende até 2031, quando as duas partes trocaram mensagens positivas diante dos presentes.

Tebas disse na ocasião que ambos divergiram ao longo dos últimos anos, mas enfatizou que cada parte defendia seus interesses, e acrescentou: "Podemos concordar mais ou menos, mas sempre buscaremos o que é melhor para o futebol e para a LaLiga".

Por sua vez, Laporta dirigiu uma mensagem direta ao presidente da LaLiga, dizendo: "Você tem no Barcelona um aliado fiel para promover o Campeonato Espanhol em todo o mundo, tanto no plano nacional quanto internacional. Estamos sempre prontos para cooperar com você, já provamos isso e continuaremos a trabalhar dessa maneira".

O presidente do Barcelona afirmou que os pontos de concordância entre os dois lados passaram a ser mais numerosos do que os pontos de divergência, e que ambos se acostumaram a buscar espaços comuns quando surgem os desacordos.

Uma frente comum contra o Real Madrid?

As declarações de Tebas ganham importância adicional em meio à intensa tensão entre o Barcelona e o Real Madrid, especialmente após o caso Negreira e a retirada do clube catalão do projeto da Superliga Europeia, o que levou à deterioração de sua relação com Florentino Pérez.

Laporta havia dito, em entrevista ao jornal "L'Équipe" no último mês de outubro, que a relação com o Real Madrid deixou de existir, transformando-se em confronto, numa referência aos desdobramentos do caso Negreira.

Em contrapartida, parece que o Barcelona e Tebas caminham para uma coordenação institucional maior, sobretudo porque o presidente da LaLiga entende que o clube catalão é um parceiro importante no futuro da competição, enquanto o Barcelona precisa de uma relação estável com a entidade organizadora do campeonato em meio aos seus dossiês financeiros e esportivos.