Voltou Javier Tebas, presidente de LaLiga, a defender sua comparação entre o canal de televisão do Real Madrid e os métodos utilizados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.

Essa declaração levou o Real Madrid a exigir a renúncia de Tebas, enquanto informações apontam que o Conselho Superior de Esportes da Espanha pode adotar medidas contra ele.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Tebas, que já havia defendido sua posição na sexta-feira por meio de duas mensagens publicadas na plataforma X, voltou a esclarecer seu ponto de vista no sábado, com uma nova mensagem na qual afirmou: "Em função da polêmica em curso, os métodos de propaganda utilizados por Goebbels são ensinados nas faculdades de jornalismo e comunicação, assim como se ensina a identificar esses mecanismos nos dias de hoje".

E acrescentou: "Um exemplo concreto disso é a Universidade de La Laguna. No programa de graduação em jornalismo da universidade, a disciplina de teoria das mensagens jornalísticas gerais, obrigatória para os alunos do primeiro ano, inclui um exercício previsto no guia da matéria para o ano letivo de 2025-2026, que diz: (exercício sobre a aplicação dos onze princípios da propaganda de Goebbels à realidade contemporânea)".

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E prosseguiu: "Sim, vocês leram corretamente: à realidade contemporânea. Esses mecanismos são analisados para compreender como a propaganda funciona e qual é o seu impacto na opinião pública. E fazer uma comparação entre métodos de comunicação não significa atribuir automaticamente a ideologia das pessoas que os utilizaram àqueles que recorrem a mecanismos semelhantes".

E continuou: "Foi exatamente por isso que escrevi de forma clara e explícita: (a comparação diz respeito a esses métodos de propaganda, e não a uma ideologia específica, e certamente não diz respeito aos torcedores do Real Madrid).

Esse esclarecimento constava da publicação original, e não o acrescentei depois de a polêmica estourar".

E seguiu: "Minha comparação diz respeito a métodos específicos: a repetição sistemática, a seleção tendenciosa dos acontecimentos e a criação de um inimigo. Esses são mecanismos ensinados nas faculdades de jornalismo e comunicação, inclusive ao se analisar sua presença na realidade contemporânea. E são os mecanismos que critiquei, citando exemplos, no conteúdo do canal de televisão do Real Madrid e naquilo que descrevi como suas plataformas de propaganda".

E completou: "Quem discorda de mim pode discutir esses exemplos, mas a indignação não os refuta. São selecionadas apenas as imagens que alimentam o sentimento de injustiça? As suspeitas são repetidas até serem apresentadas como fatos comprovados? Alguma parte é retratada como um inimigo permanente? São omitidas as informações que contrariam a narrativa apresentada?".

E emendou: "No que se refere às datas e horários das partidas, por que não contabilizam o número de pedidos de alteração que apresentaram e quantos desses pedidos foram aprovados? Esse registro também faz parte da realidade, mesmo que não se encaixe na narrativa de perseguição".

E concluiu: "Esse é o debate que propus, e ele diz respeito a métodos, mensagens e fatos específicos. A indignação pode preencher um comunicado inteiro, mas as respostas continuam ausentes. E exigir a minha renúncia também não oferece respostas a essas perguntas".



