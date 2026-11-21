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Javier Tebas, presidente da LaLiga, lançou um novo ataque contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em resposta às declarações do dirigente na Assembleia Geral do clube merengue, e manteve sua posição sobre o caso Negreira e o acordo com o fundo CVC.

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Tebas fez duas publicações em sua conta na rede social X, nas quais respondeu em detalhes ao discurso de Pérez na Assembleia Geral do Real Madrid, em que o dirigente renovou seus ataques à LaLiga e ao seu presidente.

"Florentino, antes de voltar a pedir a minha renúncia, leia por completo a minha publicação de 16 de outubro. Nela, expliquei as técnicas de comunicação do canal do Real Madrid que critiquei e por quê. Mantenho o que escrevi e não cometi nenhuma infração", escreveu Tebas.

E acrescentou: "Você diz que o Real Madrid parece ser o único interessado em esclarecer o caso Negreira. Em 21 de fevereiro de 2023, seis dias depois de o caso vir a público, enviamos à UEFA um relatório jurídico e documentos sobre os pagamentos".

E prosseguiu: "Em 3 de março, a LaLiga se apresentou no tribunal como acusação particular, enquanto o Real Madrid anunciou em 12 de março que se juntaria. Onde está esse suposto silêncio da LaLiga? Também não houve passividade de nenhum tipo. E antes de acreditar no que seus 'assessores' dizem, pergunte aos advogados que representam o Real Madrid no caso".

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E continuou: "As horas de transmissão do canal do Real Madrid também não fazem de vocês os mais ativos no tribunal. E já que você fala de integridade, Florentino, como explica que esse surto de 'integridade' tenha se intensificado justamente quando o Barcelona deixou de ser seu parceiro na Superliga Europeia?".

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E disse: "E como explica que, seis meses depois de o caso estourar, você tenha permanecido na diretoria da Federação Espanhola? Sobre isso, você não disse hoje uma palavra sequer. Isso é o que eu chamo de silêncio cúmplice ou de silêncio 'sob encomenda'".

E completou: "Reveja o que o seu canal transmite e o que a sua diretoria assina. Na carta de vocês à Federação, falaram em 'manipulação e adulteração da competição'. A LaLiga continuará exigindo a investigação do caso Negreira até o fim".

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E concluiu o raciocínio: "E continuará rejeitando a narrativa da 'LaLiga corrupta' e dos 'títulos roubados' que vocês constroem há anos. Essa narrativa, Florentino, é o que realmente atenta contra a integridade da competição".



Tebas seguiu com os ataques na segunda publicação: "Florentino, mais uma assembleia geral e mais uma vez a repetição de que a LaLiga quis 'meter a mão no bolso' dos sócios do Real Madrid. Parece que você é um disco arranhado".

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E acrescentou: "Se você tem tanta certeza de que quisemos tirar 11% dos direitos audiovisuais de vocês por 50 anos, diga também quanto o Real Madrid cedeu ao fundo CVC: zero por cento. A adesão era voluntária, o Real Madrid decidiu ficar de fora e, como confirmou a Audiência Provincial de Madri, os clubes que ficaram de fora também não pagam os custos da operação".

E prosseguiu: "Dois tribunais validaram a operação CVC aprovada pelos clubes em 10 de dezembro de 2021: primeiro o Juizado de Primeira Instância nº 15 de Madri e depois a Audiência Provincial. O Real Madrid recorreu ao Tribunal Supremo, que ainda não decidiu se admite o recurso de vocês. Seus sócios também sabem disso, porque o próprio clube anunciou em junho que perdeu a apelação".

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E seguiu: "Aliás, o comunicado publicado nesta semana para construir uma nova narrativa falava de outro acordo, o acordo preliminar de 12 de agosto de 2021. Sua nulidade se tornou definitiva por uma questão de prazos legais relativa ao direito à informação naquela assembleia, enquanto a operação definitiva de dezembro continua em vigor. Por que vocês não explicaram essa diferença no comunicado?".

Tebas finalizou: "Sobre as emendas, repito o que lhe disse em 2024. O projeto de lei incluía direitos que os tribunais já haviam reconhecido à LaLiga, e você pediu que fossem alterados antes de chegarem ao Conselho de Ministros. E hoje, ao falar dos líderes do Partido Popular e do Partido Socialista, você mesmo diz aos seus sócios 'os dois me ajudaram' e, depois, fala do 'lobby' da LaLiga. Na condição de lobby, Florentino, digo que o 'papa' nesse assunto é você".