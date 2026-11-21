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Javier Tebas, presidente da LaLiga, ironizou Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, depois que o dirigente anunciou um plano para transmitir gratuitamente, na Índia, os principais jogos das competições europeias a partir da próxima temporada. Para Tebas, o presidente merengue fala em nome de entidades europeias e revela os planos delas antes do anúncio oficial.

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Tebas respondeu às declarações de Florentino Pérez durante a assembleia de sócios do Real Madrid por meio de seu perfil no "X". Em tom irônico, publicou: "Agora o Florentino virou porta-voz oficial da UEFA, da Associação Europeia de Clubes e da UC3. Ele anuncia os planos de TV deles antes que essas próprias entidades os divulguem".

O presidente da LaLiga acompanhou a publicação com um emoji de uma pessoa com a mão no rosto, em sinal de espanto e deboche diante das declarações de Florentino Pérez.

A resposta de Tebas veio após o anúncio do presidente do Real Madrid, que afirmou em seu discurso aos sócios do clube: "A partir da próxima temporada, será possível assistir gratuitamente aos principais jogos da Europa na Índia por meio de uma plataforma on-line".

Ao falar sobre o acordo com a UEFA e a Associação Europeia de Clubes, Florentino Pérez apresentou as iniciativas previstas para aprimorar a transmissão das competições europeias e destacou que a exibição gratuita dos jogos na Índia será uma primeira experiência, que abrirá caminho para sua aplicação em outras regiões no futuro.

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A troca de farpas ocorre em meio ao agravamento da disputa entre o presidente do Real Madrid e o presidente da LaLiga. Na mesma assembleia, Florentino Pérez fez duras críticas a Tebas por sua postura em relação ao caso Negreira e pelos ataques anteriores ao clube nas redes sociais, e pediu que ele renunciasse ao cargo.

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"Parece que todo o sistema do futebol espanhol quer que esqueçamos o que aconteceu. Isso não pode ficar impune. O silêncio diante desses fatos pode ser outra forma de responsabilidade", declarou Florentino Pérez.

O dirigente também atacou o presidente da LaLiga: "Tebas, em vez de ajudar a esclarecer a verdade, escolheu o caminho de atacar o Real Madrid nas redes sociais. Em outubro, passou de todos os limites ao comparar a TV do Real Madrid ao nazismo e, em vez de recuar, manteve sua posição".

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E prosseguiu: "O que Tebas fez é uma ofensa às vítimas do nazismo e à torcida do Real Madrid. É algo repugnante e inaceitável. O pior é que o senhor Tebas ainda não renunciou e que o presidente da Federação Espanhola não pediu que ele deixasse o cargo de vice-presidente da entidade".

Ele acrescentou: "As divergências se resolvem com argumentos, não com insultos. Por isso, apresentamos uma denúncia contra Tebas ao Conselho Superior de Esportes, que pediu ao tribunal administrativo que a analisasse".

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Para encerrar o assunto, afirmou: "Não vou descansar. A integridade da competição é o valor mais importante do esporte, porque sem integridade não há credibilidade, e sem credibilidade não há futuro para o futebol".