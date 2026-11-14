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Javier Tebas, presidente da La Liga, voltou a responder a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior de Esportes, depois de publicar um vídeo que reúne declarações deste último e do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, sobre os métodos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista.

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Isso ocorreu em meio à polêmica gerada em torno de sua comparação entre alguns métodos do Real Madrid e os canais de propaganda nazista.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Tebas publicou neste sábado, por meio de sua conta na plataforma X, um vídeo que inclui duas falas; a primeira, do presidente do Conselho Superior de Esportes, que classificou a comparação feita por Tebas ao falar sobre o canal do Real Madrid como "inaceitável", e a segunda, de Pedro Sánchez, durante uma entrevista ao criador de conteúdo Jordi Wild, na qual ele falou sobre como se constrói uma grande mentira a partir de fatos verdadeiros, uma das técnicas que ele atribuiu a Joseph Goebbels.

Tebas entende que as duas personalidades falaram sobre os mesmos métodos de propaganda, mas estranhou a diferença na reação do Conselho Superior de Esportes diante de suas declarações.

Uribes disse no primeiro trecho: "Acredito que a questão é inaceitável, pois nunca se pode usar o nazismo ou Goebbels como elemento de comparação com um clube de futebol, e principalmente por parte do presidente da LaLiga, ao falar de um clube que pertence à competição. Entendo que isso ultrapassa os limites da liberdade de expressão".

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No segundo trecho, Sánchez abordou um dos métodos que atribuiu ao ministro da propaganda da Alemanha nazista, dizendo: "E o terceiro método é a credibilidade aparente, ou seja, selecionar alguns elementos que sejam verdadeiros e, em seguida, construir uma grande mentira a partir deles. E há diversos exemplos disso no debate político".

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A crise começou no dia 16 de outubro, quando Tebas relacionou alguns dos métodos adotados pelo canal do Real Madrid àqueles usados por Goebbels.

O presidente da LaLiga restringiu sua fala à repetição de mensagens, à seleção intencional de informações e à criação de um inimigo, esclarecendo que sua comparação não inclui a ideologia nazista nem a torcida do Real Madrid.

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Em contrapartida, o Real Madrid exigiu a renúncia imediata de Tebas, classificando suas declarações como inaceitáveis e de gravidade excepcional.

Uribes exigiu que o presidente da LaLiga retirasse suas declarações e pedisse desculpas ao clube merengue.

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No dia 22 de outubro, o Conselho Superior de Esportes encaminhou um pedido fundamentado ao Tribunal Administrativo do Esporte, para analisar se as declarações de Tebas constituem uma infração aos regulamentos esportivos.

Javier Tebas publicou neste sábado as duas falas em um único vídeo e comentou, dizendo: "Pedro Sánchez explica as técnicas de propaganda usadas por Goebbels durante uma entrevista com Jordi Wild, no contexto de uma fala sobre a oposição. E eu me refiro às mesmas técnicas de propaganda no que diz respeito ao canal do Real Madrid e aos seus porta-vozes midiáticos, enquanto Rodríguez Uribes descreve isso como uma comparação inaceitável".

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O presidente da LaLiga encerrou sua publicação convidando os seguidores a comparar os dois trechos, dizendo: "A mesma referência às técnicas de propaganda, mas as reações são completamente diferentes. Assistam aos dois trechos e julguem por si mesmos".