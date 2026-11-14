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Hussein Hamdy
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Tebas intensifica a crise entre Real Madrid e o nazismo com vídeo polêmico

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Javier Tebas, presidente da La Liga, voltou a responder a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior de Esportes, depois de publicar um vídeo que reúne declarações deste último e do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, sobre os métodos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista.

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Isso ocorreu em meio à polêmica gerada em torno de sua comparação entre alguns métodos do Real Madrid e os canais de propaganda nazista.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Tebas publicou neste sábado, por meio de sua conta na plataforma X, um vídeo que inclui duas falas; a primeira, do presidente do Conselho Superior de Esportes, que classificou a comparação feita por Tebas ao falar sobre o canal do Real Madrid como "inaceitável", e a segunda, de Pedro Sánchez, durante uma entrevista ao criador de conteúdo Jordi Wild, na qual ele falou sobre como se constrói uma grande mentira a partir de fatos verdadeiros, uma das técnicas que ele atribuiu a Joseph Goebbels.

Tebas entende que as duas personalidades falaram sobre os mesmos métodos de propaganda, mas estranhou a diferença na reação do Conselho Superior de Esportes diante de suas declarações.

Uribes disse no primeiro trecho: "Acredito que a questão é inaceitável, pois nunca se pode usar o nazismo ou Goebbels como elemento de comparação com um clube de futebol, e principalmente por parte do presidente da LaLiga, ao falar de um clube que pertence à competição. Entendo que isso ultrapassa os limites da liberdade de expressão".

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No segundo trecho, Sánchez abordou um dos métodos que atribuiu ao ministro da propaganda da Alemanha nazista, dizendo: "E o terceiro método é a credibilidade aparente, ou seja, selecionar alguns elementos que sejam verdadeiros e, em seguida, construir uma grande mentira a partir deles. E há diversos exemplos disso no debate político".

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A crise começou no dia 16 de outubro, quando Tebas relacionou alguns dos métodos adotados pelo canal do Real Madrid àqueles usados por Goebbels.

O presidente da LaLiga restringiu sua fala à repetição de mensagens, à seleção intencional de informações e à criação de um inimigo, esclarecendo que sua comparação não inclui a ideologia nazista nem a torcida do Real Madrid.

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Em contrapartida, o Real Madrid exigiu a renúncia imediata de Tebas, classificando suas declarações como inaceitáveis e de gravidade excepcional.

Uribes exigiu que o presidente da LaLiga retirasse suas declarações e pedisse desculpas ao clube merengue.

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No dia 22 de outubro, o Conselho Superior de Esportes encaminhou um pedido fundamentado ao Tribunal Administrativo do Esporte, para analisar se as declarações de Tebas constituem uma infração aos regulamentos esportivos.

Javier Tebas publicou neste sábado as duas falas em um único vídeo e comentou, dizendo: "Pedro Sánchez explica as técnicas de propaganda usadas por Goebbels durante uma entrevista com Jordi Wild, no contexto de uma fala sobre a oposição. E eu me refiro às mesmas técnicas de propaganda no que diz respeito ao canal do Real Madrid e aos seus porta-vozes midiáticos, enquanto Rodríguez Uribes descreve isso como uma comparação inaceitável".

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O presidente da LaLiga encerrou sua publicação convidando os seguidores a comparar os dois trechos, dizendo: "A mesma referência às técnicas de propaganda, mas as reações são completamente diferentes. Assistam aos dois trechos e julguem por si mesmos".

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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