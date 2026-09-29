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Tebas explode: o Manchester City deve ser esmagado; o que aconteceu é um escândalo que se arrasta desde 2009

Manchester City
Premier League
La Liga
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Espanha

Punição exemplar

Javier Tebas, presidente da La Liga, lançou uma bomba estrondosa no rosto do futebol europeu ao exigir a aplicação das mais severas punições disponíveis contra o Manchester City, após ter sido confirmada sua condenação no histórico caso de irregularidades financeiras, afirmando que o ocorrido deve ser um ponto de virada para todo o futebol.

Tebas afirmou, em declarações incendiárias à margem da cúpula de Performance e Saúde sediada em Londres e organizada pelo sindicato mundial dos jogadores FIFPRO e pela Cleveland Clinic, nesta terça-feira: "Sempre levantei preocupações a respeito do Manchester City ao longo de muitos anos. Fiz isso em 2017, durante a conferência Soccerex, e na época isso não agradou nem ao Manchester City nem à Premier League".

A agência "Reuters" revelou a veracidade dos relatos que confirmam que uma comissão independente condenou o Manchester City por 114 das 115 infrações às regras do fair play financeiro da Premier League, acusações que o clube azul-celeste sempre negou.

Violações desde 2009

Tebas ressaltou a gravidade do período de tempo das violações, afirmando: "Ficou claro agora que houve infrações contínuas que remontam a 2009, e violar as regras por mais de dez anos é algo extremamente grave. A punição deve ser dura, não apenas para servir de exemplo, mas porque as regras de fato foram violadas".

E acrescentou: "Buscamos tornar o futebol sustentável e íntegro em todas as competições e, como dizem muitos clubes, foram perdidos títulos que outros clubes deveriam ter conquistado. O que aconteceu é de extrema importância, e esperamos que represente um ponto de virada, não apenas para a Premier League".

O presidente da La Liga afirmou que os desdobramentos do caso vão além da Inglaterra, esclarecendo: "O caso do Manchester City tem desdobramentos por toda a Europa, especialmente no que diz respeito à manipulação financeira. A punição deve ser dissuasória".

O Manchester City enfrenta, de acordo com os regulamentos, punições que variam entre pesadas multas financeiras, dedução de pontos e até a punição de rebaixamento, enquanto relatos britânicos indicam que os clubes da Premier League já começaram a buscar assessoria jurídica para pleitear indenizações.

Ataque à "CAS"

Tebas não perdeu a oportunidade de atacar a Corte Arbitral do Esporte "CAS", que havia anulado em 2020 a decisão da UEFA de banir a participação do City na Liga dos Campeões da Europa por dois anos, sob a acusação de inflar receitas de patrocínio entre 2012 e 2016.

Tebas afirmou: "Na minha opinião, as decisões da Corte Arbitral do Esporte devem ser revistas, pois anulou a punição imposta pela UEFA, e aquela decisão foi alvo de grande dúvida, e agora ficou provado que a UEFA estava certa".

Por sua vez, Maheta Molango, diretor executivo da associação dos jogadores profissionais da Inglaterra, expressou sua preocupação com a longa duração do caso, afirmando: "O que nos preocupa é o impacto disso sobre o ecossistema mais amplo e sobre a confiança nas regras e nas instituições. Se há uma única lição a ser extraída, é que precisamos de regras, elas devem ser cumpridas, e deve haver consequências imediatas".

E acrescentou: "Há seres humanos por trás de todas essas histórias, pessoas que buscam alcançar determinados objetivos em suas carreiras profissionais. O que devemos a todos nesse setor é a certeza".



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