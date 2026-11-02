Tebas: estou pronto para viajar à China, e esta é a minha opinião sobre o pênalti de Mbappé

Javier Tebas, presidente da LaLiga, revelou que está disposto a viajar à China para conter a crise que eclodiu por causa das declarações de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid. Ele também deu sua opinião sobre a polêmica de arbitragem que acompanhou a partida do time merengue diante do Racing Santander, depois que o árbitro marcou um pênalti para o atacante francês que gerou amplos protestos.

Tebas disse, durante sua participação no fórum "Um Mundo em Progresso" na cidade de Barcelona, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão Sport, que está disposto a viajar à China caso seja necessário, acrescentando: "Vou considerar viajar à China se for necessário. Desde o primeiro dia ofereci ir até lá".

O presidente da LaLiga afirmou que as relações com a China continuam fortes, explicando: "Temos relações excepcionais. Recentemente, a vice-presidente da China nos visitou em Barcelona e também visitou as instalações do clube. Há relações muito boas com a China".

Tebas comenta o pênalti de Mbappé

Tebas abordou a polêmica de arbitragem que acompanhou o confronto entre Real Madrid e Racing Santander, depois que o árbitro marcou um pênalti para Mbappé aos 10 minutos, após um contato com o jogador da equipe mandante Mateo Prati dentro da área.

O presidente da LaLiga considerou que a decisão não foi correta, em uma postura que adiciona uma nova voz às críticas dirigidas ao árbitro José Luis Munuera Montero, especialmente porque o árbitro de vídeo não o chamou para revisar o lance, apesar da polêmica que ele gerou.

A partida havia terminado com vitória do Real Madrid por 3 a 0, depois que Mbappé abriu o placar de pênalti, antes de Jude Bellingham marcar o segundo gol e Yann Diomande fechar o placar.

A crise com a China continua apesar dos pedidos de desculpas

As declarações de Tebas chegam em um momento em que os desdobramentos da crise de Mbappé com a China ainda estão presentes, depois que o jogador provocou ampla indignação por causa de seus comentários sobre uma imagem satírica em que seu rosto aparece montado no corpo do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung, a quem descreveu durante a entrevista como um ditador chinês.

A reação indignada obrigou o atacante francês a apresentar um pedido de desculpas. A LaLiga também apresentou um pedido de desculpas oficial ao povo chinês, antes de o Real Madrid emitir um comunicado semelhante, em uma tentativa de conter a crise.

Mas os pedidos de desculpas não levaram, até agora, à retomada da transmissão das partidas do Real Madrid na China; a agência de notícias espanhola confirmou a continuidade da ausência das partidas do time nos canais da televisão estatal chinesa e na plataforma "Migu", que não exibiu o último confronto diante do Racing, apesar do pedido de desculpas do jogador e do clube.

A crise também se estendeu ao lado comercial, depois que empresas chinesas encerraram sua colaboração com Mbappé, em um desdobramento que ameaça os interesses do jogador e da LaLiga em um mercado importante para o futebol espanhol.