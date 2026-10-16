Javier Tebas, presidente da LaLiga, desferiu um novo ataque contra a diretoria do Real Madrid e o canal oficial do clube, acusando ambos de alimentar uma narrativa que apresenta o clube merengue como vítima permanente da arbitragem e das decisões da LaLiga, além de criticar uma série de jornalistas que dão espaço às reclamações do clube sobre os horários das partidas.

As declarações de Tebas foram publicadas em suas contas nas redes sociais, em resposta a reportagens divulgadas pelo site "El Debate" sobre as objeções do Real Madrid ao calendário do Campeonato Espanhol, em especial a data do confronto contra o Valencia no dia 7 de novembro, somadas a outras reportagens que abordaram o caso Negreira e as decisões de arbitragem que beneficiam ou prejudicam o clube merengue, segundo o que consta nesses textos.

Tebas ataca jornalistas por causa da cobertura do Real Madrid

O presidente da LaLiga iniciou seu ataque criticando os jornalistas Tomás González Martín e Jesús Oriola, autores das reportagens citadas, ao considerar que o que eles escrevem já se aproxima de comunicados emitidos pela diretoria do Real Madrid.

Tebas afirmou: "Está cada dia mais difícil distinguir entre os artigos de vocês e um comunicado emitido pela diretoria do Real Madrid. Tomás, em particular, se transformou no porta-voz oficial dela, ao ponto de usar expressões idênticas às que ouvi de um dos principais executivos de Valdebebas".

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV Assistir

E acrescentou: "Há muitas referências a fontes internas do clube, mas muito pouco da distância profissional que deveria separar o jornalista daquilo que essas fontes querem fazer passar. Você parece um papagaio, mas usando o teclado".

O presidente da LaLiga seguiu seu discurso, apontando que o executivo cujas declarações os dois jornalistas citam não é a mesma pessoa que ele acusou de ligar para redações exigindo a demissão de jornalistas e de pressionar para afastar executivos de empresas.

Tebas explicou que essas ligações e pressões, conforme sua descrição, não são coisa do passado, mas continuam acontecendo, antes de dirigir uma crítica direta à diretoria do Real Madrid: "A diretoria do Real Madrid conduz uma orquestra de seus porta-vozes, enquanto o canal oficial do Real Madrid se encarrega de cantar em alto e bom som".

Tebas acusa o canal do Real Madrid de alimentar a narrativa de vitimização

Tebas elevou o tom em relação ao canal do Real Madrid, considerando que ele representa um elemento central de um sistema midiático voltado a consolidar entre os torcedores do clube a sensação de serem vítimas de injustiça.

E disse: "A música que eles tocam é sempre a mesma: selecionar as imagens que servem aos seus interesses, repetir o discurso das injustiças, alimentar as suspeitas e definir os inimigos".

O presidente da LaLiga comparou o método que atribuiu ao clube e ao seu canal com algumas das técnicas de propaganda usadas por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, esclarecendo que a comparação diz respeito, segundo sua afirmação, às técnicas de propaganda, como a repetição constante, a construção da imagem do inimigo e a submissão dos fatos a uma narrativa pré-definida, e não à ideologia nem aos torcedores do Real Madrid.

Tebas acrescentou: "O canal do Real Madrid é parte central desse sistema. Onde está a análise completa das partidas de cada rodada? E onde estão os possíveis erros que prejudicam outros clubes ou aqueles que acabam favorecendo o Real Madrid? Se usassem a mesma lupa em todas as partidas, talvez os resultados aparecessem de uma forma que estragaria o roteiro que eles querem apresentar".

E prosseguiu: "Mas o roteiro exige que o Real Madrid apareça sempre na posição de vítima. E assim chegamos ao ponto de retratar até a ausência de erro como se fosse um erro, e de usar o caso Negreira como explicação permanente para toda decisão que não lhes agrada. A suspeita é apresentada como se fosse um fato comprovado, e a conclusão é escrita antes do início da partida".

Horários das partidas: Tebas cobra do Real Madrid que revele seus pedidos

Tebas passou então ao tema dos horários das partidas do Campeonato Espanhol, que motivou objeções por parte do Real Madrid, exigindo que o clube revele todos os seus pedidos anteriores de alteração de horários e dos dias em que os jogos são realizados, bem como quantos desses pedidos a LaLiga aceitou atender.

E disse: "Essa mesma técnica está sendo usada agora no tema dos horários: conta-se o que alimenta a sensação de injustiça, enquanto se esconde o contexto que permitiria verificar a realidade dos fatos".

E acrescentou, dirigindo-se ao jornalista Tomás González Martín: "Que aquele executivo que abastece de informações os porta-vozes do clube esclareça quantos pedidos de mudança de horários e dias de partidas o Real Madrid apresentou, e quantos desses pedidos foram aprovados. Nesse quesito, o Real Madrid lidera a classificação. E que isso inclua também os pedidos que foram aprovados, em vez de focar apenas no pedido que serve para gerar polêmica em cada ocasião".

Tebas pediu ainda que sejam incluídos os pedidos relacionados ao calendário da competição que têm como objetivo facilitar a realização dos eventos permitidos pela "licença especial" no estádio Santiago Bernabéu.

E prosseguiu: "Quando se trata de pedir que a competição se adapte às necessidades do clube, eles agem com muito empenho, mas têm memória bem mais curta quando se trata de reconhecer os pedidos que foram atendidos. Esse é o registro que deveria ser divulgado: o que o Real Madrid pediu? O que obteve? O que não pôde ser atendido e por quais motivos?".

Presidente da LaLiga: recusar um pedido do Real Madrid não significa perseguição

Tebas enfatizou que a definição dos horários das partidas não diz respeito apenas ao Real Madrid, mas afeta também seus adversários, os outros clubes, os torcedores e os compromissos relacionados aos direitos de transmissão televisiva.

E disse: "Os horários das partidas afetam também o adversário, os outros clubes, os torcedores e os compromissos relativos à transmissão audiovisual da competição. Um pedido não se transforma em direito só porque vem do Real Madrid, assim como negá-lo não comprova a existência de perseguição".

E acrescentou: "A LaLiga defende a competição. E não é sério pedir alteração de dias, horários e calendário e depois apresentar cada discordância como prova de que a LaLiga prejudica o clube. Se quisermos falar do tratamento que o Real Madrid recebe, temos que mostrá-lo por completo".

Tebas encerrou seu ataque cobrando dos jornalistas que verifiquem os detalhes que ele os convidou a pedir às suas fontes, e também desafiou o canal do Real Madrid a dedicar um programa à exibição dos pedidos do clube e das respostas da LaLiga a eles, em vez de focar nos trechos que destacam os erros de arbitragem polêmicos.

E disse: "Tomás tem perguntas concretas para fazer às suas fontes, e o canal do Real Madrid tem material suficiente para montar um programa: os pedidos do clube e as respostas que recebeu. Vamos ver se darão a esse registro a mesma atenção que dedicam aos vídeos de injustiças. Depois disso, os demais porta-vozes se encarregam de amplificar a mensagem: o canal do Real Madrid exibe as imagens, outros fazem as manchetes, e todos repetem a mesma acusação".