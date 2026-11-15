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Javier Tebas, presidente da La Liga, lançou um novo ataque contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

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Isso veio em resposta a um artigo jornalístico que criticava as declarações de Tebas e sua maneira de lidar com o clube merengue, afirmando que a defesa da reputação da competição e dos interesses de todos os clubes o obriga a responder às acusações dirigidas à LaLiga.

Tebas publicou uma nova mensagem através de sua conta oficial na plataforma "X", em resposta a um artigo do jornal "El Debate", de autoria do jornalista Tomás González Martín, intitulado "Javier Tebas tenta justificar seus excessos agarrando-se a qualquer coisa".

A resposta do presidente da LaLiga veio sob o título "Quem ataca quem?", na qual ele disse: "Tomás González Martín, no jornal El Debate, considera que o presidente da LaLiga não pode dedicar seu tempo a atacar um de seus parceiros. Mas ele ignora, para sustentar seu ponto de vista, um aspecto essencial que consiste nas acusações que Florentino Pérez e os canais oficiais do Real Madrid dirigem há anos à LaLiga, à sua gestão e à integridade da competição".

Tebas então repassou "alguns dos fatos entre os muitos que existem", para esclarecer seu ponto de vista sobre a divergência com o presidente do Real Madrid.

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Ele disse: "Durante minhas assembleias de 2023 e 2024, Florentino apresentou o acordo com o fundo de investimento (CVC) como uma tentativa de apropriação dos ativos do Real Madrid. Mas duas decisões judiciais, uma em primeira instância e outra na fase de recurso, confirmaram o acordo e deram razão à LaLiga e aos clubes a ela associados, que somam apenas 38 clubes".

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E acrescentou: "Florentino também ameaçou a LaLiga e o fundo de investimento (CVC) de adotar todos os tipos de medidas judiciais, segundo um comunicado emitido pela diretoria do Real Madrid no dia 10 de agosto de 2025".

O presidente da LaLiga prosseguiu: "Em 3 de fevereiro de 2025, a diretoria do Real Madrid emitiu um comunicado no qual acusou a competição de ter um sistema estruturalmente corrupto, de manipular a concorrência e distorcer sua integridade".

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Tebas esclareceu: "Em 12 de maio de 2026, Florentino disse durante uma coletiva de imprensa: (nosso inimigo permanente é a LaLiga). Ele também afirmou que o Real Madrid poderia ter vencido mais títulos do Campeonato Espanhol, mas perdeu outros títulos por ter sido roubado".

Após repassar esses fatos, Tebas abordou algumas das expressões usadas dentro do Real Madrid para descrever a LaLiga.

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Tebas mencionou: "Estes são apenas alguns exemplos da linguagem utilizada pela televisão oficial do clube:

Em 14 de dezembro de 2024, após a partida entre Rayo Vallecano e Real Madrid, descreveu a competição como: "a suja liga Negreira".

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E em 1º de fevereiro de 2025, após a partida entre Espanyol e Real Madrid, utilizou as expressões: "a suja liga Negreira", e fez referência aos "executores do plano Medina Cantalejo".

E em 15 de fevereiro de 2025, após a partida entre Osasuna e Real Madrid, descreveu a competição como: "a liga do engano", e também a chamou de: "a liga de Medina Cantalejo, Tebas e Lausanne".

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E em 4 de agosto de 2025, antes do início da temporada, Jesús Alcaide, diretor da televisão do Real Madrid, disse que "esta liga já começa distorcida, e arranca em meio à sujeira", devido ao calendário das partidas e à recusa em adiar a partida de abertura contra o Osasuna.

E em 10 de outubro de 2026, por ocasião da partida entre Real Madrid e Villarreal, a televisão oficial utilizou as expressões: "uma liga distorcida e corrupta", e "há corrupção sistemática", e "a suja liga Negreira".

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Tebas prosseguiu: "Estas são declarações emitidas pelo presidente do clube, decisões de sua diretoria e mensagens transmitidas pela televisão oficial do clube. Todas são públicas e verificáveis".

E acrescentou: "Depois de tudo isso, Tomás considera que o problema reside na resposta do presidente da LaLiga. Que teoria conveniente! Pode-se descrever a competição como corrupta, considerar seus dirigentes inimigos e retratar sua gestão como uma conspiração contra o Real Madrid, mas defendê-la se transforma em uma agressão ao clube".

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O presidente da LaLiga ressaltou que sua responsabilidade o obriga a defender a reputação da competição e os interesses de todos os clubes, dizendo: "Minha responsabilidade inclui proteger a reputação da competição e defender os interesses de todos os clubes que dela participam, mesmo quando a pessoa que a questiona é o presidente do Real Madrid. A história do clube e seu prestígio merecem reconhecimento, mas não lhe concedem imunidade às críticas nem obrigam os outros ao silêncio".

Tebas afirmou sua rejeição à constante confusão entre Florentino Pérez e o clube Real Madrid, esclarecendo: "Também não aceito essa ligação permanente entre Florentino Pérez e o Real Madrid. Pois responder às suas declarações, questionar suas atitudes e comentar sobre o que a televisão do clube transmite são todas questões que se inserem no debate sobre como o futebol é administrado em nosso país".

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Em outro contexto, Tebas retornou à polêmica relacionada à referência a Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, dizendo: "Continuo esperando um esclarecimento sobre a razão pela qual descrever os métodos de propaganda é algo aceitável quando vem de Pedro Sánchez, Josep Borrell, Óscar Puente, Mariano Rajoy e várias outras figuras, enquanto se torna algo inaceitável quando vem de mim".

O presidente da LaLiga completou sua resposta voltando ao artigo do jornalista Tomás González Martín, dizendo: "Tomás escreve que o Real Madrid é o time que dá sentido à LaLiga. Mas a liga extrai seu sentido da existência de uma competição e da participação de outros clubes que possuem história, torcidas, direitos e interesses que também merecem respeito".

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E concluiu: "O presidente da liga tem a responsabilidade de defender esses clubes, mesmo que isso incomode Florentino ou pareça a Tomás um excesso".