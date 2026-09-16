Tebas critica trio do Real: apoiar Ceuta não é opinião pessoal

Javier Tebas, presidente da La Liga, considera que foi "um grande erro" que três jogadores do Real Madrid não tenham vestido a camisa de apoio à cidade de Ceuta ontem, terça-feira, na partida contra o Elche.

As duas equipes entraram em campo vestindo camisas com mensagens de apoio à cidade de Ceuta, e as imagens da transmissão mostram claramente os jogadores do Elche vestindo-as antes de entrar em campo, enquanto os jogadores do Real Madrid receberam suas camisas no túnel que dá acesso ao gramado, antes de descerem.

Ainda assim, três jogadores do Real Madrid não exibiram a camisa: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté receberam a camisa do responsável pelo material.

Mbappé e Vinícius vestiram a camisa, mas só a levantaram até a altura dos ombros, já Konaté apenas a segurou nas mãos, e o francês e o brasileiro a tiraram momentos depois, pouco antes de a equipe passar.

A camisa trazia a mensagem "Todos somos caballas", uma expressão de apoio à cidade autônoma de Ceuta, que registrou um enorme fluxo de moradores marroquinos no fim de julho passado.

Tebas declarou, conforme noticiou o jornal "Marca", sobre a polêmica gerada pela atitude de Mbappé, Vinícius e Konaté: "Acho que isso é um grande erro".

Tebas ressaltou que o Real Madrid é uma entidade espanhola e que a participação de toda a equipe nesse tipo de iniciativa é "um ato institucional, um ato do clube", e não "um ato pessoal em que a pessoa deva manifestar sua opinião".

Ele explicou que os eventos promovidos pelas entidades esportivas são autorizados pela La Liga e não devem ficar sujeitos à opinião dos jogadores de futebol "quando não afetam questões ideológicas".

E completou: "A entrada de toda a equipe vestindo a camisa é uma tradição consolidada no clube. O jogador deve entrar vestindo a camisa. Porque entrar com a camisa dobrada é considerado o mesmo que entrar sem camisa", negando que isso seja uma postura política.

Nesse sentido, ele também comentou a polêmica em torno do jogador marroquino Abde Ezzalzouli, que vestiu a camisa de apoio a Ceuta na partida de sua equipe, o Real Betis, contra o Villarreal, e recebeu ameaças e ofensas por isso, descrevendo-o como um "dano colateral".

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