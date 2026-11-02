Tebas: caso Negreira? A atitude do Real Madrid é inaceitável

Javier Tebas, presidente da LaLiga, lançou um novo ataque ao Real Madrid por sua postura no caso Negreira, considerando que o clube merengue está prolongando o caso e o utilizando para intensificar seus ataques ao Barcelona, em meio à crescente tensão entre as duas partes no período recente.

Tebas disse, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão Sport durante sua participação no fórum "Um Mundo em Progresso", na cidade de Barcelona, que a postura do Real Madrid em relação ao caso não pode ser aceita, acrescentando: "O que me preocupa é a essência da relação entre Barcelona e Real Madrid. O que acontece hoje é o prolongamento do caso Negreira como um chiclete, continuando a esticá-lo até que ele acabe. Acredito que isso é algo inaceitável".

E acrescentou: "Somos parte no caso Negreira, e nos dirigimos ao Ministério Público antes do Real Madrid. O presidente do clube merengue continuou como membro do conselho de administração por 6 meses após o surgimento do caso, e ainda falou em uma das assembleias gerais sobre a amizade entre Barcelona e Real Madrid, enquanto os dois clubes estavam dentro do projeto da Superliga Europeia. Mas parece que tudo mudou após a saída do Barcelona do projeto".

O presidente da LaLiga não se limitou a criticar a postura do Real Madrid, mas considerou que o momento da mudança de postura do clube merengue merece escrutínio, esclarecendo que o Madrid não lidava com o caso da mesma maneira quando sua relação com o Barcelona era boa, no âmbito do projeto da Superliga Europeia.

Tebas disse: "Até aquele momento, parecia que o desejado era deixar os procedimentos judiciais seguirem seu curso, mas desde a saída do Barcelona da Superliga, passou a ser como se Negreira estivesse presente nos vestiários de todos os árbitros que apitam as partidas do Real Madrid".

E prosseguiu: "O ataque contínuo que o Barcelona sofre é inaceitável. Chegará o momento em que o clube assumirá suas responsabilidades, mas não se pode agora alegar que o caso continua da mesma maneira".

Por que Tebas fala sobre a precedência da LaLiga no caso?

O caso remonta aos pagamentos feitos pelo Barcelona a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, durante o período de 2001 a 2018, que chegaram a cerca de 7,5 milhões de euros, segundo as investigações publicadas.

Em março de 2023, a LaLiga anunciou que se dirigiria ao caso como parte acusadora, antes de o Real Madrid decidir, em 12 de março do mesmo ano, aderir aos procedimentos judiciais na condição de parte prejudicada, e então o tribunal aceitou sua participação em maio.

O ponto central da divergência consiste em que Tebas entende que o Real Madrid não foi o autor da iniciativa de movimentar o processo, mas sim que a LaLiga e as instâncias judiciais o precederam nisso, além de rejeitar a transformação do caso em uma acusação contínua contra o atual sistema de arbitragem.

Ainda assim, a postura de Tebas não significa a absolvição do Barcelona; ele enfatizou em declarações anteriores que os pagamentos foram graves e devem ser investigados até o fim, mas rejeita afirmar categoricamente que Negreira ainda influencia as decisões dos árbitros atualmente.

Um caso que os tribunais ainda não resolveram

O caso segue em seu trâmite judicial para determinar a natureza dos pagamentos e sua finalidade, enquanto o Barcelona sustenta que eles foram em troca de relatórios técnicos e consultorias relacionadas à arbitragem e à observação de atletas, e nega que seu objetivo fosse influenciar as decisões dos árbitros ou obter vantagem esportiva.

Tebas havia afirmado em outubro passado que o que aconteceu deve ser submetido a uma investigação completa, mas separou a investigação de fatos passados da alegação de que a influência de Negreira ainda está presente na arbitragem espanhola, o que explica parte de seus repetidos ataques ao discurso do Real Madrid sobre o caso.