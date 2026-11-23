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Javier Tebas, presidente da LaLiga, pode tomar medidas judiciais contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, por causa das declarações feitas pelo mandatário do clube no último sábado, na reunião de sócios, que o dirigente espanhol considerou um excesso inaceitável.

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Tebas esteve presente na primeira cerimônia de homenagem aos árbitros na Espanha, realizada em Madri, e, em declarações reproduzidas pelo "Mundo Deportivo", foi claro sobre as falas de Pérez a seu respeito na assembleia geral do último domingo: "Já respondi a ele nas redes sociais; não é a primeira vez que ele pede a minha renúncia, é só mais uma na lista".

Segundo o jornal espanhol, uma fonte próxima à LaLiga afirmou que Tebas estuda seriamente tomar medidas judiciais, por considerar que as declarações de Pérez, nas quais comparou a política de comunicação do Real Madrid à de Goebbels, caso que atualmente está em análise no Tribunal Arbitral do Esporte, ultrapassaram os limites da crítica aceitável.

A fonte acrescentou que Tebas disse: "O que escrevi e o que está acontecendo estão perfeitamente claros. Até sábado, o presidente Florentino Pérez exagerou muito, e estou avaliando tomar qualquer medida contra ele. As conclusões tiradas sobre as mortes não estão corretas", em referência à sensibilidade das declarações do presidente do Real Madrid.

Sobre a polêmica na China em torno das declarações de Kylian Mbappé, Tebas também se pronunciou: "A LaLiga está trabalhando para encontrar uma solução. Quanto às transmissões, os jogos do Real Madrid não estão sendo transmitidos, enquanto os das outras equipes estão. Ainda assim, acredito que vamos resolver o problema do Real Madrid, mas o clube terá de tomar outras medidas".

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A posição do presidente da LaLiga sobre o caso Negreira continua firme: "Não vou prolongar este caso, não serei duro com o Barcelona para sempre. O caso já está nos tribunais, e não posso esperar eternamente até que se chegue a uma solução".

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Tebas acrescentou: "Talvez já tenhamos nos aposentado, ou nos aposentado antecipadamente, até lá. Isso parte do entorno do Real Madrid e da Real Madrid TV, é algo sem precedentes. A postura sem precedentes deles foi a amizade comigo em relação ao Barcelona até deixarem a liga. Se as pessoas não entendem o que está acontecendo, é porque não estão acompanhando. Temos uma posição clara e não vamos romper relações com o Barcelona".

Sobre a relação com o Real Madrid, Tebas foi claro: "Nossa porta está aberta. A função do presidente da LaLiga é defender a competição contra o Real Madrid ou a sua diretoria, que é uma liga corrupta. Temos de defender a competição. Não me importa se é o Real Madrid ou qualquer outro time, o importante é defender a competição".

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Falando sobre a liga atual, ele acrescentou que há "três times disputando o título" e lembrou a todos que "o caminho ainda é longo". Também opinou que Rodri ou Lamine Yamal merecem a Bola de Ouro mais do que Harry Kane.

Tebas encerrou dizendo: "Teremos de repensar o nosso papel" na Copa do Mundo caso a Espanha não receba o direito de sediar a final, numa declaração que reflete o tamanho da tensão vivida pelo presidente da LaLiga com diversas instituições do futebol e abre as portas para uma nova fase de polêmica no futebol espanhol.