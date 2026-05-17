



Premier League - Premier League St James' Park





Como assistir Newcastle x West Ham online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O Newcastle tem um grupo de desfalques considerável para esta partida. Livramento, Miley, Schär e Krafth estão todos fora por lesão, e não há suspensões registradas. O XI provável projetado por Howe conta com Pope no gol; Thiaw, Hall, Burn e Botman na defesa; Guimarães, Woltemade, Ramsey e Tonali no meio; e Barnes e Osula no ataque.

No West Ham, Fabianski e Traoré são os desfalques por lesão, sem suspensões confirmadas. O XI provável dos Hammers deve ter Hermansen na meta; Disasi, Mavropanos, Diouf e Wan-Bissaka na linha defensiva; Souček e Mateus Fernandes no meio; Summerville, Bowen e Pablo como apoios; e Castellanos como centroavante. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproxima o horário do jogo.





Retrospecto recente

O Newcastle chega ao confronto com uma sequência de cinco jogos que revela um clube em queda de rendimento. Os Magpies registraram apenas uma vitória nesse período, sobre o Brighton por 3 a 1, intercalada com três derrotas e um empate. A derrota para o Arsenal por 1 a 0 e o tropeço em casa para o Bournemouth por 2 a 1 evidenciam uma fragilidade defensiva que tem custado pontos importantes. No total, o Newcastle marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com o empate mais recente contra o Nottingham Forest por 1 a 1 encerrando uma sequência de três jogos sem vitória.

O West Ham, por sua vez, apresenta um retrospecto igualmente irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A goleada sobre o Wolverhampton por 4 a 0 contrasta com o pesado 3 a 0 sofrido diante do Brentford. Os Hammers marcaram sete gols e sofreram cinco nesse recorte, mas as derrotas recentes para Arsenal e Brentford mostram que o clube tem dificuldades para reagir contra adversários de maior consistência.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou com vitória do West Ham por 3 a 1, em novembro de 2025, no London Stadium. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes na Premier League, o equilíbrio é notável: cada time venceu duas vezes, com um empate, e os resultados variaram de goleadas a partidas decididas no detalhe. A vitória do Newcastle por 4 a 3 em março de 2024, no St. James' Park, foi o duelo mais elétrico da série recente.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Newcastle ocupa a 13ª posição, enquanto o West Ham está em 18º, dentro da zona de rebaixamento. O resultado deste jogo tem peso diferente para cada lado: para os Hammers, cada ponto pode ser decisivo na luta pela permanência.









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