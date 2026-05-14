







Como assistir Atlético-GO x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O confronto entre Atlético-GO e Athletico Paranaense pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Assinantes do Globoplay e do SporTV podem assistir ao vivo pela plataforma de streaming ou pelo canal fechado, respectivamente. O jogo também está disponível no Zapping e no Claro+, para quem já possui assinatura nesses serviços.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações oficiais disponíveis sobre desfalques ou escalações prováveis do Atlético-GO para este jogo. Esta página será atualizada com as novidades conforme se aproximar o horário da partida.

O Athletico Paranaense também não divulgou lista de lesionados ou suspensos até o momento. As escalações prováveis serão adicionadas assim que o clube confirmar a relação de atletas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Atlético-GO chega ao confronto com um aproveitamento sólido nas últimas cinco partidas: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Ceará na Série B, em 9 de maio. A equipe também venceu o Avaí por 2 a 1 em abril e não perdeu nenhum dos dois jogos contra o Athletico Paranaense neste período, incluindo o empate sem gols no jogo de ida desta Copa do Brasil.

O Athletico Paranaense soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O Furacão perdeu para o Vasco por 1 a 0 em 10 de maio, sua derrota mais recente. O ponto positivo foi a goleada sobre o Vitória por 3 a 1 em abril, mas o clube não marcou gols nas outras quatro partidas do período, o que evidencia uma dificuldade ofensiva preocupante.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi o próprio jogo de ida desta Copa do Brasil, em 24 de abril de 2026, com empate por 0 a 0 na Arena da Baixada. Nos últimos cinco encontros, o Atlético-GO leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Athletico Paranaense, além de dois empates. O Dragão venceu o duelo mais expressivo do período ao bater o Furacão por 3 a 0 em outubro de 2025, pela Série B.





Classificação









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