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Como assistir Bournemouth x Manchester City online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O Bournemouth terá desfalques pontuais para este confronto. L. Cook e J. Soler estão no departamento médico, enquanto R. Christie cumpre suspensão. A provável escalação aponta para: D. Petrovic; A. Truffert, A. Smith, J. Hill, M. Senesi; A. Toth, Rayan; A. Scott, M. Tavernier, E. Kroupi; Evanilson.

O Manchester City chega sem registros de lesionados ou suspensos nos dados disponíveis. A equipe projetada é: G. Donnarumma; M. Guehi, M. Nunes, J. Gvardiol, A. Khusanov; R. Ait Nouri, B. Silva; P. Foden, Savinho; O. Marmoush, A. Semenyo. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproxima o início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 6 J. Soler

10 R. Christie Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Bournemouth atravessa um período de grande regularidade, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Premier League. A equipe venceu o Fulham por 1 a 0 na rodada mais recente e antes disso goleou o Crystal Palace por 3 a 0. No total, os anfitriões marcaram oito gols e sofreram sete nessa sequência, incluindo um empate por 2 a 2 contra o Leeds. Os resultados sobre Newcastle e Arsenal, ambos por 2 a 1, reforçam a capacidade do time de competir contra adversários de alto nível.

O Manchester City também chega em boa forma, com quatro vitórias e um empate nos cinco jogos mais recentes. Além da Copa da Inglaterra, o City venceu o Crystal Palace por 3 a 0 e o Brentford pelo mesmo placar na Premier League. O único tropeço foi um empate por 3 a 3 contra o Everton. A equipe balançou as redes dez vezes nessa sequência, demonstrando poder ofensivo consistente.





Últimos confrontos diretos

No histórico recente entre os dois clubes, o encontro mais recente aconteceu em novembro de 2025, quando o Manchester City venceu o Bournemouth por 3 a 1 em casa, pela Premier League. Nos cinco jogos analisados, o City leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bournemouth, além de um triunfo dos visitantes na Copa da Inglaterra em março de 2025. O único resultado favorável ao Bournemouth nesse recorte foi a vitória por 2 a 1 em casa, em novembro de 2024.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a segunda colocação, o que torna cada partida restante decisiva na disputa pelo título. O Bournemouth está na sexta posição, consolidado entre os times que brigam por uma vaga nas competições europeias.









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