







Como assistir Juventude x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Juventude x São Paulo estão listadas abaixo. O jogo será exibido pelo Globoplay, SporTV, Zapping, Claro+, Sky+ e Vivo Play.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões do Juventude para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube até o momento. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

O São Paulo também não confirmou lesões ou suspensões para esta partida da Copa do Brasil, e nenhuma lista de relacionados foi disponibilizada. Acompanhe os canais oficiais para as últimas novidades sobre o elenco tricolor.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Juventude soma dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe não balançou as redes nas duas partidas mais recentes, ambas terminando em 0 a 0 pela Série B, contra Criciúma e Atlético-GO. Antes disso, venceu Londrina por 1 a 0 e o CRB por 0 a 1 fora de casa, intercalados com a derrota por 1 a 0 para o São Paulo na Copa do Brasil. No total, o time marcou dois gols e sofreu dois gols nesse período.

O São Paulo registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Corinthians no Brasileirão. O Tricolor também empatou sem gols com O'Higgins e Millonarios na Copa Sul-Americana, empatou por 2 a 2 com o Bahia e venceu o Mirassol por 1 a 0. O time balançou as redes seis vezes e sofreu cinco gols nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 21 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, com o São Paulo vencendo por 1 a 0 como mandante. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem, com três vitórias, um empate e uma derrota para o Juventude. O único triunfo do time gaúcho nesse recorte foi por 2 a 1, em dezembro de 2024, pelo Brasileirão.





Classificação









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