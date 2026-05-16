







Como assistir Cuiabá x Novorizontino online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Cuiabá x Novorizontino estão listados abaixo. O jogo pela Série B tem transmissão confirmada pelo Disney+, que exibe a competição na íntegra para assinantes da plataforma.

Se você estiver viajando para fora do Brasil, pode usar uma VPN para acessar o serviço de streaming normalmente e acompanhar a partida ao vivo como se estivesse no país.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques, lesionados ou suspensos no elenco do Cuiabá. O provável time titular também não foi divulgado. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar a data do jogo.

No Novorizontino, a situação é semelhante: nenhuma informação sobre baixas ou escalação projetada foi confirmada até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias que antecedem o confronto.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Cuiabá soma uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B — um aproveitamento modesto, mas que demonstra solidez defensiva. O time venceu o Goiás por 2 a 0 fora de casa, resultado que foi exceção numa sequência marcada por placar mínimo: dois empates sem gols e dois por 1 a 1, contra Criciúma e Botafogo-SP. Ao todo, o Cuiabá marcou quatro gols e sofreu dois nesse período.

O Novorizontino apresenta desempenho mais irregular, mas com saldo positivo: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada mais recente e goleou o América-MG por 3 a 0 fora de casa, mas cedeu um empate por 3 a 3 diante do Avaí e perdeu para o Sport por 1 a 0. O time marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

CUI Outros NOV 0 0 Empate 2 Vitórias Cuiabá 0 - 1 Novorizontino

Novorizontino 3 - 0 Cuiabá 0 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 0/2

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na Série B recentemente, com o Novorizontino saindo vitorioso nas duas ocasiões. No encontro mais recente, em outubro de 2025, o time paulista venceu em Cuiabá por 1 a 0. Antes disso, em junho do mesmo ano, o Novorizontino aplicou 3 a 0 jogando em seus domínios. O histórico recente pende claramente para o lado visitante.





Classificação

Na tabela da Série B, o Cuiabá ocupa a 16ª posição, enquanto o Novorizontino aparece em 6º lugar — um contraste que resume bem o momento de cada equipe na competição.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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