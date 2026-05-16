







Como assistir Goiás x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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A partida entre Goiás e Botafogo-SP será transmitida ao vivo pelo Disney+. Veja abaixo as opções de canal de TV e streaming para assistir ao jogo.

Se você estiver viajando para o exterior, pode usar uma VPN para acessar o serviço de streaming normalmente, como faria no Brasil.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques, suspensões ou escalação provável do Goiás para este confronto. Atualizações serão acrescentadas conforme surgirem, mais próximo ao horário do jogo.

O mesmo vale para o Botafogo-SP: os dados sobre lesões, suspensões e o time provável ainda não foram divulgados. A seção será atualizada quando houver confirmações oficiais.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Goiás soma um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Vila Nova-GO por 1 a 0 pela Série B, mas foi goleada pelo Fortaleza por 4 a 1 na mesma competição. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu oito nesse recorte, contando também as partidas da Copa do Brasil. A única vitória veio em casa, o que indica fragilidade fora do ambiente familiar.

O Botafogo-SP não venceu nenhum dos seus últimos cinco compromissos: foram duas derrotas e três empates. A derrota mais recente foi por 1 a 0 diante do Novorizontino, e o time também cedeu empates de 1 a 1 para Náutico, Cuiabá e Atlético-GO. A equipe marcou apenas quatro gols e sofreu quatro nesse período, mostrando dificuldade tanto para criar quanto para decidir jogos.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 30 de agosto de 2025, pela Série B, com vitória do Botafogo-SP por 3 a 2 jogando no estádio do Goiás. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Goiás leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Botafogo-SP, além de um empate e uma partida sem resultado diferente. O placar mais expressivo da série foi o 4 a 0 aplicado pelo Goiás em maio de 2024, jogando em casa.





Classificação

Na tabela da Série B, o Goiás ocupa a 11ª posição, enquanto o Botafogo-SP está em 15º. Os dois clubes estão na segunda metade da classificação, o que torna este confronto direto importante para quem quer se afastar da zona de rebaixamento.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.