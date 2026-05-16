







Como assistir Atlético-MG x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Atlético-MG x Mirassol estão listadas abaixo. O jogo pelo Brasileirão tem cobertura em diversas plataformas para que você não perca nenhum lance.





Notícias e prováveis escalações





O Atlético-MG não tem informações confirmadas de desfalques para esta partida. Nenhuma lesão ou suspensão foi divulgada pelo clube até o momento, e um time provável ainda não foi definido. As atualizações serão incluídas conforme chegarem mais próximo ao apito inicial.

O Mirassol também não confirmou a situação do elenco. Não há registros de baixas por lesão ou suspensão para o time visitante. Mais informações devem ser divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Atlético-MG somou três pontos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos entre todas as competições. A vitória mais recente veio contra o Ceará por 2 a 1 na Copa do Brasil, enquanto o empate por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão mostrou um time que busca consistência sem ainda encontrá-la. A derrota por 1 a 0 para o Cienciano na Copa Sul-Americana foi o resultado mais negativo da sequência. O Galo marcou sete gols e sofreu cinco nesse período, um retrato de uma equipe que produz ofensivamente mas ainda concede com certa facilidade.

O Mirassol chega em melhor forma recente. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas um empate por 1 a 1 diante do Chapecoense no Brasileirão quebrando a série. A mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino na Copa do Brasil, e antes disso o clube bateu a LDU Quito por 2 a 0 na Copa Libertadores e o Corinthians por 2 a 1 no campeonato nacional. O time marcou oito gols e sofreu apenas dois nesse intervalo, números que refletem uma equipe organizada e eficiente.





Últimos confrontos diretos

CAM Outros MIR 1 1 Empate 0 Atlético-MG 1 - 0 Mirassol

Mirassol 2 - 2 Atlético-MG 3 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Os encontros recentes entre Atlético-MG e Mirassol são escassos, mas já guardam alguma história. O confronto mais recente aconteceu em setembro de 2025, quando o Atlético-MG venceu por 1 a 0 jogando em casa pelo Brasileirão. Antes disso, em abril do mesmo ano, o Mirassol segurou o empate por 2 a 2 atuando como mandante na mesma competição. Com um resultado para cada lado nos dois únicos duelos registrados, o retrospecto direto não aponta vantagem clara a nenhum dos times.





Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG aparece na 13ª posição, enquanto o Mirassol ocupa a lanterna, em 18º lugar. A diferença na tabela dá ao confronto um peso extra para o time visitante, que precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento.









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