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Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Atlético-MG x Mirassol
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Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-MG e Mirassol, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Atlético-MG x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Atlético-MG x Mirassol estão listadas abaixo. O jogo pelo Brasileirão tem cobertura em diversas plataformas para que você não perca nenhum lance.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Atlético-MG x Mirassol

Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Formação
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Técnico

  • E. Dominguez

O Atlético-MG não tem informações confirmadas de desfalques para esta partida. Nenhuma lesão ou suspensão foi divulgada pelo clube até o momento, e um time provável ainda não foi definido. As atualizações serão incluídas conforme chegarem mais próximo ao apito inicial.

O Mirassol também não confirmou a situação do elenco. Não há registros de baixas por lesão ou suspensão para o time visitante. Mais informações devem ser divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

O Atlético-MG somou três pontos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos entre todas as competições. A vitória mais recente veio contra o Ceará por 2 a 1 na Copa do Brasil, enquanto o empate por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão mostrou um time que busca consistência sem ainda encontrá-la. A derrota por 1 a 0 para o Cienciano na Copa Sul-Americana foi o resultado mais negativo da sequência. O Galo marcou sete gols e sofreu cinco nesse período, um retrato de uma equipe que produz ofensivamente mas ainda concede com certa facilidade.

O Mirassol chega em melhor forma recente. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas um empate por 1 a 1 diante do Chapecoense no Brasileirão quebrando a série. A mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino na Copa do Brasil, e antes disso o clube bateu a LDU Quito por 2 a 0 na Copa Libertadores e o Corinthians por 2 a 1 no campeonato nacional. O time marcou oito gols e sofreu apenas dois nesse intervalo, números que refletem uma equipe organizada e eficiente.


Últimos confrontos diretos

CAM

Outros

MIR

1

1

Empate

0

3

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Os encontros recentes entre Atlético-MG e Mirassol são escassos, mas já guardam alguma história. O confronto mais recente aconteceu em setembro de 2025, quando o Atlético-MG venceu por 1 a 0 jogando em casa pelo Brasileirão. Antes disso, em abril do mesmo ano, o Mirassol segurou o empate por 2 a 2 atuando como mandante na mesma competição. Com um resultado para cada lado nos dois únicos duelos registrados, o retrospecto direto não aponta vantagem clara a nenhum dos times.


Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG aparece na 13ª posição, enquanto o Mirassol ocupa a lanterna, em 18º lugar. A diferença na tabela dá ao confronto um peso extra para o time visitante, que precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento.



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