







Como assistir Athletic Club-MG x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Athletic Club-MG x Juventude estão listadas abaixo.

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Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas de lesões ou suspensões no Athletic Club-MG para este jogo, e nenhum time provável foi divulgado pela equipe. As atualizações serão adicionadas conforme as informações forem disponibilizadas antes da partida.

O Juventude também não confirmou nenhuma baixa por lesão ou suspensão até o momento, e nenhuma escalação projetada foi fornecida. Acompanhe para as informações mais recentes sobre o elenco à medida que o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Athletic Club-MG não ganhou nenhum dos seus últimos cinco jogos, registrando três derrotas e dois empates. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Internacional na Copa do Brasil, no dia 12 de maio. Antes disso, o clube empatou sem gols com o Cuiabá e ficou no 1 a 1 com o Vila Nova-GO na Série B. O Athletic marcou apenas quatro gols e sofreu sete nesse período, um saldo que expõe as dificuldades da equipe nas duas fases do jogo.

O Juventude, por sua vez, vem de uma sequência mais encorajadora. A equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória expressiva por 3 a 1 sobre o São Paulo na Copa do Brasil, no dia 13 de maio. Na Série B, o Juventude não sofreu gols nos dois últimos jogos, empatando com Criciúma e Atlético-GO. No total, o clube marcou cinco gols e sofreu dois nesse intervalo, mostrando consistência defensiva e capacidade de ser decisivo quando o momento exige.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Athletic Club-MG e Juventude no histórico recente fornecido. As informações serão atualizadas caso novos dados sejam disponibilizados antes da partida.





Classificação

Na Série B, o Juventude ocupa a nona colocação, o que o mantém próximo do grupo que disputa o acesso à Série A. O Athletic Club-MG está na 13ª posição, numa situação que exige pontuação constante para não se aproximar da zona de rebaixamento.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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