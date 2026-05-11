







Como assistir Londrina x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Londrina x São Bernardo estão listadas abaixo. O jogo tem transmissão confirmada pelo Disney+, serviço de streaming que detém os direitos da Série B.

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Não há informações confirmadas sobre desfalques, lesões ou suspensões no elenco do Londrina para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada pela equipe da casa até o momento.

O São Bernardo também não registra baixas confirmadas nem divulgou sua escalação provável para o duelo. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Londrina atravessa seu pior momento na Série B. O clube acumula quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que o mantém próximo à zona de rebaixamento. A equipe sofreu seis gols e marcou apenas um nesse período, evidenciando fragilidade em ambos os lados do campo. A derrota mais recente foi por 3 a 0 diante do Operário-PR, no dia 3 de maio, e o único ponto veio no empate sem gols com o Ceará em abril.

O São Bernardo apresenta desempenho oposto. O clube conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota, sofrida por 1 a 0 diante do Fortaleza em abril. O time marcou sete gols e sofreu dois nesse recorte, com destaque para a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta na rodada mais recente, em 3 de maio. A consistência ofensiva e a solidez defensiva colocam o São Bernardo entre os candidatos a brigar pelas primeiras posições.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 11 de outubro de 2025, pela Série C, com empate por 1 a 1 no estádio do Londrina. Antes disso, em setembro de 2025, o confronto no campo do São Bernardo também terminou igualado, desta vez por 2 a 2. Nos quatro jogos registrados no histórico recente, nenhuma das equipes saiu vencedora mais de uma vez: o Londrina venceu por 2 a 0 em maio de 2024, enquanto os demais três confrontos terminaram empatados.





Classificação

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o São Bernardo figura em 3º lugar, entre os times que brigam pelo acesso à Série A.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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