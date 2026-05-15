



Premier League - Premier League Villa Park





Como assistir Aston Villa x Liverpool online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Podemos receber uma comissão caso você assine por meio de um dos nossos links.

As opções de canal de TV e transmissão online para assistir a Aston Villa x Liverpool estão listadas abaixo. Para torcedores que estiverem viajando fora do Brasil, é possível acessar o serviço normalmente por meio de uma VPN, que permite contornar restrições geográficas e acompanhar o jogo como se estivesse em território nacional.





Notícias e prováveis escalações





O Aston Villa chega ao jogo com três desfalques confirmados: Onana, Alysson Edward e Kamara estão fora por lesão. Sem suspensões no grupo, Emery deve escalar o time com Martinez no gol; Maatsen, Konsa, Mings e Cash na defesa; Rogers, Barkley, Nilsson Lindelöf e McGinn no meio; e a dupla Tielemans e Watkins mais adiantada. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

O Liverpool chega com uma lista de baixas considerável. Salah, Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo e Ekitike estão todos indisponíveis por lesão, e não há suspensões registradas. A provável escalação dos visitantes tem Mamardashvili na meta; Van Dijk, Jones, Kerkez, Konaté e Frimpong na linha defensiva; Mac Allister, Ngumoha, Gravenberch e Szoboszlai no meio; com Gakpo no ataque.





Retrospecto recente

O Aston Villa chega ao confronto em má fase dentro do campeonato. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o clube soma apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. A goleada por 4 a 0 sobre o Nottingham Forest na Liga Europa foi o ponto alto do período, mas nas partidas da Premier League o rendimento foi bem abaixo: derrota por 2 a 1 para o Tottenham e por 1 a 0 para o Fulham, além do empate por 2 a 2 com o Burnley na última rodada. No total, o Villa marcou nove gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Liverpool também não vive seu melhor momento. Em cinco jogos recentes, a equipe de Arne Slot registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace foi o resultado mais convincente do período, mas as derrotas para o PSG por 2 a 0 na Liga dos Campeões e para o Manchester United por 3 a 2 na Premier League pesam no retrospecto. O empate por 1 a 1 com o Chelsea na última rodada confirmou a instabilidade dos visitantes.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes na Premier League pende claramente para o lado do Liverpool. Nos últimos cinco confrontos diretos, os Reds venceram três vezes, com dois empates e nenhuma vitória do Villa. O encontro mais recente foi em novembro de 2025, quando o Liverpool venceu por 2 a 0 em Anfield. A única vez que o Villa arrancou um resultado positivo em casa nesse recorte foi o empate por 2 a 2 em fevereiro de 2025, em Birmingham. O confronto em Villa Park tende a ser mais equilibrado do que os jogos em Anfield sugerem, mas o Liverpool parte como favorito com base no desempenho histórico recente.





Classificação

Na tabela da Premier League, Liverpool e Aston Villa ocupam o quarto e o quinto lugar, respectivamente, o que faz deste jogo um duelo direto por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.