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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Tchouaméni titular: grande surpresa na escalação do Real Madrid contra o Elche

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
Y. Diomande
A. Tchouameni
J. Mourinho
Espanha
England
Costa do Marfim
França
Portugal

Mourinho escolhe a escalação para a partida contra o Elche

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Elche, no estádio Manuel Martínez Valero, na noite desta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho decidiu apostar no quarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomande e Arda Güler, enquanto a escalação trouxe uma grande surpresa com a presença de Jude Bellingham no banco de reservas, ao lado de Bernardo Silva.

Aurélien Tchouaméni também começa como titular do time merengue, pela primeira vez na atual temporada, após um longo período de ausência devido à lesão.

A escalação do Real Madrid ficou assim:

Goleiro: Courtois.

Defesa: Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Meio-campo: Valverde, Tchouaméni, Güler.

Ataque: Diomande, Vinícius Júnior, Mbappé.

Do outro lado, o Elche aposta na seguinte escalação:

Goleiro: Dituro.

Defesa: Sanjari, Redondo, Chust, Rivivo.

Meio-campo: Valera, Vilar, Morente, Aguado, Neto.

Ataque: Osorio.

Vale lembrar que o Real Madrid ocupa a segunda posição na tabela de classificação de La Liga, com 12 pontos, tendo conquistado quatro vitórias e sofrido apenas uma derrota, enquanto o Elche está na décima nona posição, penúltimo colocado, com apenas dois pontos.

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