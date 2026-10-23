Tchouaméni admite: não briguei com Valverde, mas aconteceu algo "inadequado"

A temporada passada do Real Madrid terminou com um episódio envolvendo Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, que contribuiu para fazer explodir a situação dentro do time merengue ao longo do ano.

De acordo com o que circulou na época, houve uma discussão entre o jogador francês e o seu companheiro uruguaio, que terminou com o clube impondo sanções financeiras a ambos.

Durante a campanha eleitoral no verão passado, Florentino Pérez afirmou que o ocorrido entre os jogadores é algo normal dentro do vestiário, e que esse tipo de situação acontece todos os anos, esclarecendo que o anormal é que isso venha a público.

E agora, Aurélien Tchouaméni falou abertamente sobre esse episódio durante uma entrevista ao programa The Bridge.

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O jornal AS publicou as declarações do jogador francês, que disse: "As pessoas falam muito, mas não houve nenhuma briga entre Valverde e eu".

E prosseguiu: "É verdade que algumas coisas acontecem dentro do vestiário, mas nunca brigamos. Dentro do vestiário, pode haver insinuações e coisas do tipo, mas eu não cheguei às vias de fato com Valverde. É verdade que algo inapropriado aconteceu".

E acrescentou: "O único problema em tudo isso é que estamos falando do Real, onde qualquer coisa, por mais simples que seja, é ampliada e transformada em um caso midiático de proporções insanas. E algo que não era necessariamente um problema pode se transformar em uma verdadeira crise".

O jogador francês afirmou que o ocorrido é algo normal no mundo do esporte, esclarecendo: "Depois disso, todo mundo me ligou para saber como eu estava, o que tinha acontecido e se eu estava bem. Queriam saber os detalhes, mas naquele momento você tem que ter muita discrição. E fui obrigado a dizer a eles que não havia nada, para acalmar as suas preocupações".

E destacou: "Uma vez assisti a um documentário sobre a liga de futebol americano e vi que esse tipo de coisa acontece lá com frequência".

Ao encerrar a sua fala, o meio-campista do Real Madrid afirmou que o ocorrido contribuiu para estreitar ainda mais a sua relação com Valverde, dizendo: "Se você entrar no vestiário hoje, vai ver, como disse Mourinho, que a relação entre Valverde e eu é boa, e não existe nenhum problema entre nós".

E concluiu: "Também não existe nenhum problema entre nós dentro de campo, a vida segue. Pelo contrário, esse tipo de coisa pode aproximar você da outra pessoa. Estamos bem, e não existe nenhum problema entre nós".