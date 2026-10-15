Dusan Tadic recebeu uma reação marcante ao ser substituído aos 82 minutos do duelo entre NEC e Levski Sofia pela Liga Europa, na noite de quinta-feira. O sérvio de 37 anos deixou o campo com cãibra e foi aplaudido em massa pelos torcedores no De Goffert, depois de ter ouvido algumas vaias discretas no início da noite.
Antes da partida Ajax x NEC (1-), Tadic fez declarações que não agradaram a todos. "Com todo o respeito ao NEC, mas eu estava acostumado a jogar em clubes que ganham títulos. O Ajax era e é meu padrão", disse o atacante ao NU.nl.
Por causa dessas declarações, a recepção a Tadic antes do duelo europeu era alvo de atenção. Durante a partida, houve algumas vaias isoladas, mas o ex-jogador do Ajax não foi vaiado em massa.
Quando ele foi substituído aos 82 minutos, a reação das arquibancadas mudou e passou a ser claramente positiva. O comentarista Brent van Ooijen, da Ziggo Sport, notou imediatamente os aplausos e concluiu: "Pelo visto, voltou um pouco às graças da torcida."
Em seguida, Van Ooijen elogiou o experiente atacante, bastante criticado nos últimos dias. "Porque ele é honesto, é sincero. Ele é ele mesmo, autêntico", disse o comentarista, antes de acrescentar: "E ele não disse isso com todas as letras. Mas também dá tudo pelo NEC."
Mais cedo, Van Ooijen havia ouvido uma reação bem diferente nas arquibancadas em Nijmegen. Depois que Tadic perdeu uma disputa perto da linha do meio-campo no início do segundo tempo, houve murmúrios e vaias.
"A torcida está atenta a cada pequeno lance de Dusan Tadic. Para ela, ele tem algo a provar", observou o narrador.