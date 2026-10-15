Tadic recebe crítica de companheiro de equipe no NEC: "Ainda não é o Dusan que conhecemos do Ajax"

Tjaronn Chery espera que Dusan Tadic volte logo ao seu antigo nível. O capitão do NEC falou sobre o assunto em uma entrevista coletiva antes do duelo com o Levski pela Liga Europa.

Até agora, Tadic pouco conseguiu influenciar o jogo da equipe de Nijmegen. Em 12 partidas, deu 3 assistências, mas ainda não marcou nenhum gol pelo time de Dick Schreuder.

Em entrevista ao NU.nl, ele falou sobre seu amor pelo Ajax e as "deficiências" de seus companheiros. "Frequentemente faço jogadas para construir os ataques e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta depois de alguns toques. Parece que meu cérebro funciona rápido demais. É difícil para mim, muitas vezes estou em conflito comigo mesmo e minha cabeça fica tumultuada", disse Tadic, entre outras coisas.

Mais tarde, Tadic afirmou à ESPN que sua intenção era boa, e Chery acredita nele. "Conheço Dusan como jogador e como pessoa. Ele não é diferente de mim. Veio para o NEC para elevar o nível. Comigo e com outros jogadores do time não é diferente. No fim das contas, entendo o que ele quis dizer."

Ainda assim, Chery espera mais de Tadic, que não atingiu seu antigo nível desde que voltou à Eredivisie. "É claro que dá para ver que ele tem muita qualidade. É muito forte com a bola e frequentemente encontra a solução certa. Ainda não é o Dusan Tadic que conhecemos do Ajax, mas logo chegará lá. Então, será importante para o time e nos levará a um nível mais alto", afirmou Chery.

Segundo Chery, pouca coisa mudou para ele desde a chegada do sérvio. "Não, no fim das contas continuo jogando como jogava no ano passado. Na mesma posição. No ano passado, também joguei com vários jogadores diferentes. Noé (Lebreton, nota da redação), Bryan (Linssen, nota da redação) e alguns outros jogaram ao meu lado, atrás do atacante."

"Acho que só é positivo termos muitas opções em várias posições", prosseguiu. "Sim, jogar com bons jogadores nessa posição só pode ser positivo."