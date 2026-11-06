O espanhol Xavi Hernández, técnico da seleção da Holanda, revelou a lista da equipe para o período de treinamentos deste mês de novembro, em preparação para os confrontos contra Grécia e Alemanha, na quinta e sexta rodadas da Liga das Nações da UEFA.
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Sob o comando de seu novo treinador, Xavi Hernández, a seleção holandesa conseguiu somar 8 pontos nas primeiras 4 partidas, com duas vitórias e dois empates, assumindo a liderança da tabela de classificação do Grupo 2, empatada em pontos com a Grécia, que ocupa a vice-liderança pelo saldo de gols.
A lista teve o retorno de Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, especialmente após sua recuperação da forte lesão que o atingiu na última Copa do Mundo, no joelho, antes de se recuperar recentemente e disputar 3 partidas pelo Barça.
Seguiu a ausência de Steven Bergwijn, ponta do Al-Ittihad saudita, enquanto Xavi continuou a contar com Crysencio Summerville, estrela do Al-Hilal, e Tijjani Reijnders, meio-campista do Al-Qadsiah.
A torcida holandesa sonha com o retorno da seleção de seu país ao nível habitual sob o comando de Xavi, que adota o mesmo estilo da lenda holandesa Johan Cruyff, baseado na posse de bola posicional e na pressão sobre o adversário pelo maior tempo possível.
Lista da seleção da Holanda
Goleiros: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.
Defesa: Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Jurriën Timber, Quinten Timber.
Meio-campo: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Gus Til, Gyevai Zechiël.
Ataque: Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Noa Lang, Donyell Malen, Mekhi Meirink, Crysencio Summerville.