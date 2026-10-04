Surpresa: Valverde atrapalhou a contratação de Rodri pelo Real Madrid

O astro uruguaio Fede Valverde recusou-se a deixar o Real Madrid durante a janela de transferências do verão de 2026, apesar de seu contrato ser válido até 2029.

A rede Defensa Central publicou declarações do jornalista Miguel Latigo Serrano, que trabalha no jornal OK Diario, sobre os bastidores da movimentação dos merengues para vender Valverde no último mercado.

Serrano disse: "O Real Madrid queria vender Valverde neste verão. Mas o que aconteceu foi que o jogador, no exercício de seu direito trabalhista de cumprir seu contrato, disse algo como que não sairia de forma alguma".

Valverde entrou em uma discussão com Tchouaméni, após a qual precisou ser levado ao hospital. A acalorada discussão entre os dois terminou em um choque, no qual o jogador francês desferiu um forte golpe no companheiro de equipe.

Valverde precisou receber tratamento dos médicos, que diagnosticaram uma concussão cerebral. O jogador uruguaio ficou ausente de várias partidas, antes de retornar nas últimas rodadas de LaLiga, com um pequeno curativo sobre um corte na testa.

Após esse episódio, o Real Madrid abriu uma investigação disciplinar contra Valverde e Tchouaméni, e aplicou multas que chegaram a 500 mil euros, no primeiro precedente desse tipo dentro do clube merengue. O papel dos meio-campistas foi alvo de amplas críticas na época, e setores da torcida do time pediram a saída dos dois durante a janela de transferências do verão. Mas isso não aconteceu, e o técnico José Mourinho foi o primeiro a celebrar a possibilidade de contar com Valverde e Aurélien em seu elenco.

Segundo Serrano, Valverde talvez tenha sido um dos motivos que impediram a transferência de Rodri para o Real Madrid durante o verão atual.

O comunicador, que tem um canal no YouTube com mais de 50 mil inscritos, disse: "No clube, eles se mexeram tarde por Rodri, porque não confiavam nele, porque era uma contratação feita em resposta a um desejo da torcida, uma contratação baseada em uma pesquisa de opinião".

E prosseguiu: "Eles queriam vender Valverde, mas ele não quis sair. E assim o Real Madrid se viu obrigado a manter Valverde".

Mas a verdade é que o Real Madrid de fato se mexeu para contratar Rodri, de acordo com a versão apresentada pelo próprio ex-jogador do Manchester City.

Rodri disse, em declarações à rádio Cadena COPE: "Da minha posição, devo dizer que o Real Madrid demonstrou interesse desde o primeiro momento, que agiram de maneira exemplar, e que as propostas apresentadas tinham o objetivo de contratar o jogador, e também quero deixar isso claro".

Até Mourinho anunciou publicamente que o Real Madrid insistiu na contratação de Rodri, mas a hesitação do jogador foi um obstáculo para a conclusão de sua transferência para o estádio Santiago Bernabéu.



