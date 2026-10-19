O conflito em curso entre Javier Tebas e o Real Madrid pode acabar com a destituição do presidente da LaLiga do seu cargo, por decisão do Conselho Superior de Desportos.

De acordo com a emissora "La Sexta" e confirmado pelo jornal "Sport", o Conselho Superior de Desportos estuda adotar medidas por iniciativa própria contra Tebas, em razão de ele ter comparado os comunicados do clube merengue a declarações dos nazistas.

O Real Madrid havia dirigido duras críticas ao presidente da liga, exigindo dele em vários comunicados a renúncia.

Por sua vez, Tebas respondeu de forma direta através das suas contas nas redes sociais, mantendo sua posição e justificando sua comparação ao afirmar que ela se baseia em "mecanismos que são ensinados nas faculdades de comunicação".

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O jornal destacou que o caso está atualmente no departamento jurídico do Conselho Superior de Desportos, e que, para avançar nesse caminho, é necessário apresentar uma queixa formal ao Tribunal Administrativo do Desporto, que, por sua vez, tomará a decisão final sobre o futuro de Javier Tebas à frente da LaLiga.

No último domingo, durante a partida contra o Sevilla, o estádio Santiago Bernabéu foi palco de uma onda de protestos contra a LaLiga e o Barcelona.

A torcida entoou gritos como: "Fora, Tebas", "Continue pressionando, Laporta", "Corrupção na federação" e "Negreira ainda é quem move os fios".

Esses gritos coincidiram com o desfraldar de uma grande faixa no setor destinado aos torcedores mais fervorosos, na qual se lia: "Isto não é futebol; isto é Tebas e Negreira".

Vale ressaltar que esse setor da torcida se localiza no ponto mais próximo do camarote de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Há um precedente que pode colocar Javier Tebas em uma situação difícil, que é o caso de Luis Rubiales; o ex-presidente da Federação Real Espanhola de Futebol foi afastado do cargo em 2023, em razão de ter beijado a jogadora Jenni Hermoso sem seu consentimento durante a final da Copa do Mundo Feminina, além de ter feito gestos obscenos enquanto estava no camarote de autoridades do estádio.

Aquele caso terminou, por fim, com a aplicação da pena de suspensão por três anos a Rubiales pelo Tribunal Administrativo do Desporto, e essa é a punição que Javier Tebas pode enfrentar caso o Conselho Superior de Desportos decida apresentar uma queixa ao Tribunal Administrativo do Desporto.











