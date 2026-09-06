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Surpresa retumbante: Enrique pede a contratação de Hamza Abdelkarim

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O Paris Saint-Germain voltou rapidamente suas atenções para o jogador egípcio Hamza Abdel Karim, que atualmente atua pelo Barcelona.

De acordo com o jornal espanhol El Nacional, Luis Enrique, técnico do Paris, recomendou a necessidade de contratar o jogador egípcio, que possui as qualidades e o potencial necessários para se tornar um dos melhores jogadores do mundo.

Hamza Abdel Karim é um dos atacantes mais promissores presentes atualmente no cenário, e suas atuações durante a pré-temporada com o Barcelona impressionaram o técnico espanhol, que espera convencê-lo a não renovar seu contrato com o Barça.

O jornal afirmou que Enrique está totalmente convencido de que Hamza será um dos melhores atacantes de número 9 na próxima década, e que ele é capaz de se tornar tão bom quanto Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Cavani e Haaland.

O Barcelona sabe muito bem que não pode competir com o poder financeiro do Paris Saint-Germain, que pode oferecer ao jogador, de 18 anos, um salário muito mais alto. 

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Além disso, pagar o valor da módica cláusula de rescisão prevista no contrato do jogador não representa nenhum problema para o clube francês, cujo valor é de 15 milhões de euros. 

E antes que seu valor aumente ainda mais, o Barcelona insiste que o jogador assine um novo contrato que garanta sua permanência no clube a longo prazo. 

Laporta e Deco não quiseram perder tempo, e já estão em negociações há duas semanas com o agente de Hamza Abdel Karim, para renovar seu contrato e aumentar a cláusula de rescisão.

Mas o Paris Saint-Germain fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que isso aconteça, e contratar o jogador egípcio em janeiro próximo, segundo o que noticiou o jornal "Le Parisien".

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