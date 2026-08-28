O Manchester City entrou na crise envolvendo Julián Álvarez com o Atlético de Madrid, depois que o clube inglês se movimentou para explorar a possibilidade de trazer de volta o atacante argentino ao Etihad Stadium por empréstimo, em um desenvolvimento surpreendente que adiciona um novo ator à novela sobre o futuro do jogador durante os últimos dias da janela de transferências.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Marca", o Manchester City entrou em contato com o Atlético de Madrid nas últimas horas, a fim de conhecer a posição do clube espanhol sobre a possibilidade de emprestar Álvarez, diante da crise ofensiva que vive a equipe de Pep Guardiola após a saída de Omar Marmoush e Savinho, o que levou a diretoria do clube a colocar novamente o nome do atacante argentino como uma opção possível.

A movimentação do City parece surpreendente, especialmente porque foi Álvarez quem escolheu deixar a equipe há dois anos, depois de ter enfrentado dificuldade para conquistar o espaço que buscava diante da presença do norueguês Erling Haaland, transferindo-se para o Atlético de Madrid em busca de um papel maior e mais espaço para brilhar.

Mas o retorno do jogador à Inglaterra não será fácil, já que os dados indicam que a movimentação do Manchester City não ultrapassou até agora a fase de consulta, e o clube enfrenta os mesmos obstáculos que impediram o Arsenal de avançar de forma decisiva rumo à negociação.

À frente desses obstáculos está a posição do próprio Álvarez, já que o jogador não parece entusiasmado no momento com a ideia de retornar à Premier League, enquanto o Atlético de Madrid mantém sua postura rígida e se recusa a entrar em qualquer operação que não traga ao clube ganhos excepcionais, diante da avaliação do valor do jogador em mais de 150 milhões de euros.

Em meio a esses acontecimentos, Álvarez tentou retomar a tranquilidade dentro do Atlético, depois de ter faltado aos treinos da equipe por três dias consecutivos, antes de realizar um treinamento individual na noite de sexta-feira acompanhado por alguns membros da comissão técnica, conforme o programa estabelecido pelo clube para sua preparação, em sinal de seu desejo de encerrar o clima de turbulência em torno de seu futuro.

Por sua vez, o argentino Diego Simeone manteve sua postura serena, afirmando antes do confronto contra o Sevilla que Álvarez não estaria disponível para a partida e não viajaria com a equipe, mas evitou dirigir qualquer crítica ao jogador, ressaltando a firmeza e a clareza da posição da diretoria do clube, e reafirmando sua esperança de que o atacante permaneça nas fileiras da equipe.