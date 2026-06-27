Surpresa: “paralisia parcial” ameaça a revolução de Mourinho no Real Madrid

O Real Madrid enfrenta uma verdadeira crise para cumprir os requisitos da Liga dos Campeões após a revolução de José Mourinho, que afastou sete jogadores formados na base e estagiários locais, fazendo com que o clube real se veja com apenas cinco jogadores dos oito exigidos pelos regulamentos da União Europeia para participar da competição continental.

O jornal espanhol “Sport” revelou que o clube madrilenho, que gastou 15 milhões de euros para contratar Mourinho do Benfica e assinou com Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Marc Cucurella, sofre com uma grave escassez de jogadores formados localmente após a grande onda de saídas.

O regulamento da Liga dos Campeões determina o registro de 25 jogadores para participar da competição, dos quais 17 vagas são livres, sem restrições, enquanto as oito vagas restantes são destinadas a jogadores formados em clubes do mesmo país, sendo que quatro deles devem ser formados na academia do próprio clube, desde que o jogador tenha sido treinado entre os 15 e os 21 anos.

Na última temporada, o Real Madrid contou com 10 jogadores qualificados nessa categoria: Carvajal, Asensio, Carreras, Fran García, Camavinga, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Vinícius e Gonzalo; porém, sete deles já deixaram o clube, como foi o caso de Carvajal, ou estão prestes a partir a pedido do clube.

Atualmente, o Real Madrid está avaliando ofertas pela venda de Carreras e Camavinga, enquanto a saída de Asensio, Fran García, Ceballos e Gonzalo está prevista com opção de recompra, o que significa que apenas Vinícius e Rodrygo têm garantida a permanência na lista anterior.

Juntam-se à dupla brasileira três novos jogadores: Arda Güler, que completou três temporadas no Real Madrid e se tornou oficialmente elegível, e Marc Cucurella, que atuou no Espanyol, no Barcelona, no Eibar e no Getafe antes de se transferir para o Brighton em 2021, além de Valverde, totalizando apenas cinco jogadores.

A União Europeia define o critério de “jogador local” com base no clube onde o jogador foi formado, e não na nacionalidade, o que faz com que jogadores estrangeiros como Valverde, Vinícius, Rodrygo e Arda se enquadrem nessa categoria, enquanto um jogador espanhol que passou parte de sua formação fora do país pode ser excluído, como aconteceu com Ibrahim Díaz, que jogou no Manchester City.

As previsões indicam que o zagueiro central e o meio-campista restantes, de que o clube precisa para atender às exigências de Mourinho, serão espanhóis para preencher a lacuna estrutural, em um momento em que Florentino Pérez busca soluções urgentes para esse dilema que ameaça reduzir o número de jogadores registrados abaixo do limite máximo permitido.